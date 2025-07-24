Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phúc Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 24/7, Đảng bộ phường Phúc Yên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thúy Vân - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Long Biên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Tham dự Đại hội có 228 đại biểu đại diện cho hơn 4.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đảng bộ phường Phúc Yên được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 Đảng bộ phường: Hai Bà Trưng, Tiền Châu, Hùng Vương, Phúc Thắng, Nam Viêm. Sau sáp nhập, Đảng bộ phường có 107 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 4.309 đảng viên.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Đảng bộ có trên 95% số tổ chức cơ sở Đảng và trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thành lập 5 tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp; kết nạp 685 đảng viên. Với nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, phường Phúc Yên đã tập trung các nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đến nay, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ là chủ yếu chiếm 99,31%; nông nghiệp, thủy sản còn 0,69%. Ngành công nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực và được định hướng dịch chuyển sang công nghiệp sạch, công nghệ cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục và y tế đạt nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, Đảng bộ phường tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu quả. Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số, ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn, các nút thắt, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế. Duy trì kinh tế công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phát triển kinh tế trong nước, nhất là kinh tế tư nhân trên địa bàn phường. Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại với mục tiêu tạo bước đột phá về nâng cao chất lượng đô thị, nhất là công tác chỉnh trang đô thị.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 5 phường trước sáp nhập đã đạt được, kết thành kết quả của phường Phúc Yên hôm nay.

Để thực hiện các mục tiêu của Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Yên nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có khả năng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương đúng đắn, có tính cách mạng sâu sắc về tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với cải cách hành chính trong Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên. Đảng bộ quan tâm lãnh đạo có hiệu quả công tác học tập, quán triệt và tổ chức triển khai các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện tốt các khâu đột phá gắn với nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội. Tập trung đầu tư các dự án phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tăng cường cải cách hành chính, đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế, chính sách đột phá để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo đà cho phát triển, nhất là đối với các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Quan tâm đầu tư cho văn hóa tương đồng với phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để phát triển kinh tế cá thể, hợp tác xã, khuyến khích thành lập doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%. Thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Yên có 30 đồng chí. Đồng chí Phan Tiến Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Hoàng Nga – Dương Chung