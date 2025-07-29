Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Việt Trì lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 29/7, Đảng bộ phường Việt Trì tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các đảng viên lão thành và 188 đại biểu chính thức đại diện cho 6.338 đảng viên của 116 tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Việt Trì được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường: Tân Dân, Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu và xã Trưng Vương. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã quyết tâm, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 12/12 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 đạt 1.049 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm bình quân hàng năm là 798 lao động; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 97%. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đô thị phát triển nhanh, diện mạo đô thị đổi mới nhanh chóng, ngày càng khang trang, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Chất lượng các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa luôn được duy trì và phát triển; công tác phòng, chống dịch dịch bệnh, an sinh xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công tác cải cách hành chính, tiếp nhận thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều chuyển biến. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Số hộ nghèo trong phường giảm chỉ còn 33 hộ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 98,2%; tỷ lệ đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,8%...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Việt Trì đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 16 chỉ tiêu chủ yếu. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để xây dựng phường Việt Trì trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận những kết quả Đảng bộ phường Việt Trì đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ phường Việt Trì tiếp tục kế thừa, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin trong đội ngũ và trong Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành hướng tới nền hành chính quản trị hiện đại, vì Nhân dân phục vụ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổng hợp, có khả năng quản trị hiện đại, hiểu dân, sâu sát thực tiễn.

Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường phải khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch, với lộ trình rõ ràng, phân công công tác rõ đơn vị, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Việt Trì nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhấn mạnh sự phát triển của phường Việt Trì trong thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của tỉnh, nhưng phải phù hợp với đặc điểm, tình hình của phường trong không gian địa lý - hành chính mới, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang đánh giá cao các khâu đột phá BCH Đảng bộ phường đề ra, đồng chí đề nghị phường Việt Trì quan tâm lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng, phát triển thương mại, dịch vụ chuyên nghiệp, hiện là đại là động lực cho tăng trưởng kinh tế. Làm tốt công tác quy hoạch; tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại và xanh sạch, sáng, văn hóa, văn minh về môi trường sống.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Việt Trì phải phấn đấu trở thành đơn vị cấp cơ sở mẫu mực về công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân. Đồng thời, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tư nhân phát triển đúng định hướng, gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực ưu tiên của địa phương. Khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với đô thị trung tâm. Tạo thuận lợi tối đa cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh theo tỉnh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Khuyến khích phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Đảng bộ phường Việt Trì cần quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, giữ vững lòng tin của Nhân dân.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy phường Việt Trì. Đồng chí Nguyễn Văn Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hoàng Hương