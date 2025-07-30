Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong 2 ngày 29-30/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2; các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh và sở, ban, ngành của tỉnh.

Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2 thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Theo đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững khả năng sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Đồng thời, lực lượng vũ trang tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt trong các tình huống khẩn cấp, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng chống dịch bệnh...

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tính chính quy, kỷ luật, tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt; năng lực, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc Đại hội.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đã đề ra 36 chỉ tiêu chủ yếu, xác định 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, tập trung tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tích cực chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh. Đồng thời, đặc biệt chú trọng tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; bảo đảm đồng bộ chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2 đã biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Quân sự tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ Quân sự tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện hiệu quả, các Nghị quyết, chiến lược, kết luận về quân sự quốc phòng; phối hợp nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử lý các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, khẩn trương điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án chiến đấu gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các cuộc diễn tập, trọng tâm là diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Tham mưu huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt chú trọng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ Quân sự cấp xã. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thực hiện có hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn lực lượng; duy trì thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và trong toàn đơn vị...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đặng Xuân Phong kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, gắn bó mật thiết với Nhân dân; chủ động tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững....

Lãnh đạo Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Quốc Hội