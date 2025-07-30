Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bằng Luân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Bằng Luân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Bằng Luân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bằng Luân, Bằng Doãn và Phúc Lai. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tại chỗ... Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết; kinh tế - xã hội có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tạo tiền đề quan trọng cho bước phát triển mới sau sáp nhập.

Trong nhiệm kỳ, thu ngân sách bình quân của xã đạt trung bình 10%/năm; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã 5 năm đạt trên 76,5 tỷ đồng. Hằng năm, có trên 85% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; trên 92% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,49%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bằng Luân, nhiệm kỳ 2025-2030

Với chủ đề: ‘‘Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh chuyển đổi số; khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, quyết tâm xây dựng xã Bằng Luân phát triển nhanh và bền vững", nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bằng Luân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá: Phát triển nông - lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, gắn với sản xuất hàng hóa; Huy động nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu sau sáp nhập.

Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn 5 năm đạt từ 1.200 tỷ đồng trở lên. Đến năm 2030, số thu ngân sách Nhà nước đạt từ 2,7 tỷ đồng/năm trở lên; 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế và trên địa bàn xã cơ bản không còn hộ nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Bằng Luân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Đảng bộ xã Bằng Luân cần sớm hoàn thiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đây là nhiệm vụ có tính chất nền tảng, bởi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn trong tổ chức bộ máy hành chính, đòi hỏi cấp xã phải thích ứng nhanh, hoạt động chuyên nghiệp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tạo sự thống nhất tư tưởng, đồng thuận cao và cùng nhau xây dựng, triển khai tốt mô hình tổ chức mới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng chính quyền số, nền hành chính hiện đại; nâng cao ý thức, kỷ luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là trong điều kiện chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 về chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và chú trọng phát triển đảng viên mới ở khu dân cư, doanh nghiệp.

Tập trung nghiên cứu, quy hoạch tổng thể, định hướng tạo không gian phát triển mới, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa theo hướng sản xuất quy mô lớn; chú trọng liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như bưởi Bằng Luân và các sản phẩm du lịch nông nghiệp, sinh thái.

Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động, tạo nền tảng để phục vụ người dân và phát triển kinh tế. Đặc biệt, cán bộ, khu dân cư cần tích cực tuyên truyền, phổ biến thông tin, tạo sự đồng thuận ủng hộ trong Nhân dân đối với việc triển khai Dự án trọng điểm quốc gia đường dây 500kv Lào Cai - Vĩnh Yên đoạn qua địa bàn xã.

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tập trung lãnh đạo triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 23 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bằng Luân nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Giang