Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cao Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 31/7, đồng chí Bùi Văn Thắng - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cao Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có các đồng chí TUV: Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và 250 đại biểu chính thức.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Xã Cao Dương mới được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 xã: Thanh Sơn, Thanh Cao, Cao Dương, với tổng diện tích tự nhiên 113,373km2, dân số 36.394 người.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã cũ nhiệm kỳ 2020-2025, xã Cao Dương có 11/14 chỉ tiêu, xã Thanh Cao có 10/15 chỉ tiêu, xã Thanh Sơn có 13/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng trường bình quân hàng năm 14,91%. Ước đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 100,5 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá xây dựng xã Cao Dương phát triển nhanh, bền vững”, xã Cao Dương tập trung thực hiện 16 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Xã tập trung thực hiện 4 khâu đột phá: tạo đột phá trong quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tầm nhìn dài hạn; đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các cụm công nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách hành chính toàn diện.

Mục tiêu đến năm 2030, thu ngân sách nhà nước đạt 175 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 6.100 tỷ đồng, có 650 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng công vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND đề nghị: Đảng bộ xã Cao Dương cần tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Để lãnh đạo toàn diện công tác phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc. Quan tâm tạo đột phá trong quy hoạch; ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các cụm công nghiệp, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghiệp. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu về lao động kỹ thuật cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Quan tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách hành chính toàn diện; nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, từng bước chuyển đổi mô hình quản lý từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cao Dương nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 30 đồng chí. Đồng chí Bùi Xuân Hùng - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hòa Bình (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cao Dương nhiệm kỳ 2025-2030.

Dương Liễu