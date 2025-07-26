Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hội Thịnh lần thứ Nhất

Ngày 26/7/2025, Đảng bộ xã Hội Thịnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội xã Hội Thịnh.

Xã Hội Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã Hội Thịnh, Thanh Vân và Duy Phiên, có tổng diện tích tự nhiên trên 25 km, quy mô dân số 37.115 người. Trên địa bàn xã đã được quy hoạch 3 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 200 ha. Đảng bộ xã Hội Thịnh có 1.636 đảng viên sinh hoạt tại 53 chi, đảng bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hội Thịnh đã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với yêu cầu. Trong nhiệm kỳ, xã đã giải phóng mặt bằng cho 35 dự án đầu tư xây dựng, với tổng diện tích lên tới 132,93 ha. Trong 5 năm thu ngân sách trên 865,39 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 541 tỷ đồng. Xã đã duy trì tốt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao và một số thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn 0,12%

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sach, vững mạnh; phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, lợi thế, tạo đột phá, xây dựng xã Hội Thịnh phát triển bền vững, hiện đại“và với phương châm”Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đảng bộ xã Hội Thịnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 16 chỉ tiêu gồm 14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đảng bộ xã xác định 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của xã, đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng xác định là khâu đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của xã. Thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước.

Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn chúc mừng kết quả đã đạt được của Đảng bộ và Nhân dân xã Hội Thịnh, đồng thời đề nghị Đảng bộ xã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có khả năng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiết kiệm tránh lãng phí các trụ sở, trang thiết bị của cơ quan nhà nước sau sáp nhập.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sự dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo đột phá để phát triển nhanh và bền vững.

Quan tâm phát triển văn hóa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cơ bản không còn hộ nghèo; phát huy thành tích trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư, tạo điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đã công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 30 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Thị Thu Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Nguyễn Trọng