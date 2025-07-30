Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hương Cần lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Hương Cần tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Hương Cần được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hương Cần, Yên Lương và Yên Lãng. Toàn xã có diện tích tự nhiên 81,3km2, quy mô dân số 17.864 người, trong đó hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã có 48 tổ chức Đảng trực thuộc với 954 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 10 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo duy trì mức giảm hàng năm; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100%; tỷ lệ dân cư nông thông được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 97%... Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, chú trọng; quốc phòng, an ninh được đảm bảo...

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng từng bước được nâng cao. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hương Cần xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, đoàn kết kỷ cương, đổi mới sáng tạo phát triển, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; khai thác tiềm năng, lợi thế, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục xây dựng đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại và dịch vụ, trong đó cốt lõi là tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư... Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền, Nhân dân xã đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành khoá mới tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hương Cần nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển văn hoá, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của địa phương; làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 17 chỉ tiêu, 7 giải pháp chủ yếu; xác định khâu đột phá là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách hành chính; đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng để thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đại hội cũng đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đinh Thị Kiều An được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã khóa I.

Trà My - Cao Tuấn