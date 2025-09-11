Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được xác định là nhiệm vụ quan trọng của mỗi tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức để tăng cường đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, góp phần tạo nguồn cán bộ kế cận cho hệ thống chính trị các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Tham gia các phong trào, hoạt động tình nguyện giúp ĐVTN có cơ hội rèn luyện, trưởng thành, trở thành đoàn viên ưu tú sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Để làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” gắn với việc chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung công tác phát triển Đảng vào chương trình công tác, coi công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là một trong những tiêu chí thi đua, xếp loại cơ sở Đoàn.

Song hành với đó, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc triển khai nhiều hoạt động, phong trào, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên (ĐVTN) học tập, rèn luyện và trưởng thành. Các chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc; việc rà soát, kiểm tra công tác xây dựng điển hình và đăng ký các tiêu chí, chuẩn mực đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên được cụ thể hóa đến từng đối tượng, khu vực, địa bàn, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Đỗ Trường Thọ, Bí thư Đoàn thanh niên xã Phùng Nguyên cho biết: “Nhằm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, Đoàn xã đã chủ động rà soát đội ngũ đoàn viên; từ đó xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm, theo giai đoạn. Các phong trào tình nguyện, chương trình đồng hành với thanh niên như: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... được Đoàn xã tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên rèn luyện, tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Quan trọng hơn, thông qua việc tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn giúp tổ chức Đoàn nhìn nhận, đánh giá khách quan mỗi cá nhân đoàn viên, từ đó có thêm căn cứ, cơ sở để xem xét giới thiệu cho cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp”.

Trong các trường học, công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng hạt nhân ưu tú cho học sinh, sinh viên để kết nạp vào Đảng được quan tâm thực hiện, tạo sức lan tỏa, trở thành động lực cho thế hệ trẻ phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Công tác bồi dưỡng đoàn viên được các Đoàn trường thực hiện thông qua triển khai các phong trào thanh niên tình nguyện, “Sinh viên 5 tốt”, “học sinh 3 tốt”...

Các nhà trường chú trọng xây dựng trường học hạnh phúc, giáo dục toàn diện tạo điều kiện để các em xác định rõ mục tiêu, nỗ lực phấn đấu cả về ý thức học tập, đạo đức lối sống, bản lĩnh chính trị... Nhờ đó, nhiều học sinh, sinh viên ưu tú, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện đã được bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét kết nạp được các tổ chức Đoàn trong trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện.

Bí thư Đoàn Trường Đại học Hùng Vương Trần Thành Vinh chia sẻ: “Đoàn trường đã tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sinh viên. Thông qua các hoạt động phong trào sôi nổi, sinh viên có cơ hội được trải nghiệm, cống hiến và ngày càng trưởng thành. Năm học 2024-2025, Ban Chấp hành Đoàn trường đã giới thiệu được 48 đoàn viên ưu tú để các chi bộ xem xét, kết nạp vào Đảng; 200 đoàn viên được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.”.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp bộ Đoàn, những năm qua, số lượng, chất lượng đoàn ưu tú được tổ chức đoàn giới thiệu kết nạp Đảng hàng năm đều tăng. Từ năm 2024 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu được trên 8.200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó gần 3.500 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Số lượng đoàn viên lớn với trên 178 nghìn người đang tham gia sinh hoạt tại 155 đơn vị Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là điều kiện thuận lợi cho công tác giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Trong đó, chú trọng giới thiệu ĐVTN ưu tú là cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở, các chủ doanh nghiệp trẻ, công nhân, thanh niên lao động sản xuất giỏi, trí thức trẻ, lực lượng vũ trang. Xây dựng quy trình và các tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Các cơ sở Đoàn tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh cho ĐVTN bằng các hoạt động thực tế...

Lệ Oanh