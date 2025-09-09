Tích cực xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thời gian này, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang tích cực triển khai, khẩn trương hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, trong đó có dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Đây được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng để các tầng lớp Nhân dân đóng góp trí tuệ, tâm huyết, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã làm được; thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như xác định chính xác mục tiêu, phương hướng phát triển KT - XH của tỉnh thời gian tới.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Công tác xây dựng văn kiện được xác định là nhiệm vụ quan trọng, yếu tố then chốt quyết định sự thành công của Đại hội Đảng. Theo đó, quá trình xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội phải phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, dành thời gian hợp lý để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc; có hình thức phù hợp, thiết thực để lấy ý kiến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ nguyên lãnh đạo, giới trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và ý kiến tham gia, góp ý, hiến kế của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Đảm bảo việc lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh được triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương theo Chỉ thị 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”; phát huy dân chủ trong Đảng, toàn xã hội, tập hợp, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành kế hoạch xây dựng văn kiện, tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỉnh đã tổ chức hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu đại diện Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, trí thức, nhà báo và văn nghệ sỹ. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản gửi một số ban, bộ, ngành Trung ương để xin ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức, tiếp nhận, tổng hợp lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện...

Công tác lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được triển khai ở tất cả 152 đảng bộ trực thuộc, 2.160 tổ chức cơ sở Đảng, thu hút động đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia. Các đảng ủy trực thuộc đã gửi báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV về Tiểu ban Văn kiện Đại hội và Bộ phận tổng hợp ý kiến. Đáng lưu ý, nhiều ý kiến đóng góp thông qua hệ thống thư, báo, ứng dụng Vness-ID đã được được tổng hợp gửi đến cơ quan chuyên môn nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo văn kiện.

Theo đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, việc lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện không chỉ là sinh hoạt chính trị quan trọng mà còn là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thể hiện vai trò làm chủ trong việc định hướng tương lai phát triển địa phương và tỉnh nhà. Đổng thời giúp cấp ủy Đảng nắm bắt được xu hướng, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; nhận diện đúng những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tạo nền tảng đồng thuận để triển khai hiệu quả các mục tiêu đại hội.

Các địa phương trong tỉnh tích cực tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào dự thảo các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Đã có 28.557 lượt ý kiến tâm huyết, trách nhiệm được gửi tới các cơ quan tổng hợp, phản ánh tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm chính trị cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Hầu hết các ý kiến nhất trí và khẳng định dự thảo Báo cáo chính trị có bố cục kết cấu chặt chẽ, logic, khoa học, nội dung toàn diện, phản ánh đúng tình hình thực tiễn của tỉnh. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung câu, từ, cụm từ để tránh trùng lặp, rút gọn một số cụm từ để tăng tính súc tích, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể trong dự thảo báo cáo chính trị...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Kim Bôi Bùi Văn Điệp, đối với kết quả đạt được nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần đánh giá cụ thể hơn về công tác học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Bên cạnh đó, cần phân tích thêm một số lĩnh vực và làm rõ hơn những yếu tố đặc thù, cơ hội nổi bật, thách thức mà tỉnh Phú Thọ đã và đang đối mặt trong quá trình phát triển. Bổ sung nội dung thêm các nội dung về phát triển hạ tầng nói chung, hạ tầng giao thông nói riêng.

Bên cạnh đó, đánh giá những tồn tại, yếu kém, một số ý kiến góp ý đã đề nghị nhấn mạnh về chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, năng suất lao động còn thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; việc triển khai một số chương trình, dự án trọng điểm chưa đạt kế hoạch; chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng miền; tình trạng cơ sở vật chất chưa đồng bộ, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng khó khăn, thiếu giáo viên mầm non; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế...

Các ý kiến đóng góp cũng đánh giá những giải pháp chủ yếu được nêu trong dự thảo báo cáo cơ bản đã bám sát thực tế, tính khả thi cao. Trong nhóm giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị nhấn mạnh giải pháp tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị và học tập nghị quyết của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm sáng tỏ những vấn đề xuất hiện trong quá trình đổi mới và làm tốt chức năng định hướng cho hoạt động thực tiễn của địa phương. Có giải pháp phát triển đảng viên trẻ, là học sinh, sinh viên, công nhân; đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên hằng năm...

Các ý kiến đóng góp đã được tiếp nhận, nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo. Bên cạnh đó, một số ý kiến tâm huyết, sát thực tế đã được tiếp thu để nghiên cứu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Việc góp ý dự thảo văn kiện với nhiều lượt ý kiến tham gia đóng góp, trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, Nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, xây dựng cũng như niềm tin, mong muốn, khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn mới.

Lệ Oanh