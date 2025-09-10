Bế giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát

Chiều 10/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức bế giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 cho các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn tỉnh.

Tới dự có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại lễ bế giảng

Trong thời gian 5 ngày học tập, với tinh thần học tập nghiêm túc, 777 cán bộ hiện đang công tác tại 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, kiểm tra viên công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã hoàn thành toàn bộ chương trình khóa tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn bồi dưỡng về công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Phú Cường phát biểu tại lễ bế giảng

Năm nay, các học viên đã được nghiên cứu 9 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và 1 buổi thảo luận, giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát. Đây đều là những chuyên đề quan trọng được các đồng chí lãnh đạo các Vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp truyền đạt.

Trọng tâm là những vấn đề tổng quan về ngành Kiểm tra Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác nắm tình hình và giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên; Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng...

Các đại biểu dự lễ bế giảng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Phú Cường và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã biểu dương tinh thần chủ động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng sự nỗ lực học tập của các học viên tham gia lớp tập huấn; đồng thời nhấn mạnh, đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức nhanh nhất, sớm nhất sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ có kết luận về nội dung này. Đây cũng là lớp đầu tiên của cả nước có thời gian tổ chức dài ngày, số lượng học viên đông nhất.

Các đồng chí khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố đoàn kết, thống nhất nội bộ và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương pháp kiểm tra giám sát, đây không chỉ là yêu cầu khách quan mà là yêu cầu cấp thiết, là “thanh bảo kiếm” của Đảng. Giám sát phải mở rộng, kỷ luật phải nghiêm, chuyển từ bị động sang chủ động, từ theo dõi sang nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa từ xa. Công tác kiểm tra, giám sát phải thực sự là công cụ bảo vệ sự trong sạch của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong toàn ngành Kiểm tra; hình thành nền tảng dữ liệu số về kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở; kiểm tra, giám sát trên hệ thống dữ liệu; tăng tính minh bạch, kiểm tra, giám sát trên số liệu xác thực, minh bạch để ngành Kiểm tra bứt phá, đi đầu trong chuyển đổi số. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra vừa hồng, vừa chuyên, bản lĩnh, liên chính. Phải là những người tiêu biểu về năng lực, chuyên môn, đạo đức công vụ, có tầm nhìn, xử lý công việc công tâm, khách quan, minh bạch. Biết bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung để lực lượng kiểm tra là lực lượng nòng cốt bảo vệ sự nghiêm minh của Đảng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy.

Vì vậy phải tăng cường phối hợp giữa cơ quan Kiểm tra với cơ quan Thanh tra, Tư pháp, Công an... để hình thành sức mạnh tổng hợp phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, phòng ngừa hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, coi đây là lá chắn, tai mắt của Đảng ngay từ cơ sở.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải kiên quyết, kiên trì, không ngừng đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ; phải làm cho kỷ luật của Đảng trở thành ý thức tự giác, là thước đo chuẩn mực cho hành động của từng cán bộ, đảng viên...

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên

Các đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong nếp nghĩ cách làm, đội ngũ cán bộ kiểm tra sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Huy Thắng