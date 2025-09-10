Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày 10/9, tại Trường Đại học Hùng Vương, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2025. Dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Văn Trường - TUV, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Quang cảnh lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng có 161 đảng viên dự bị đến từ 33 chi, Đảng bộ, trong đó có: 146 đảng viên dự bị thuộc 30 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh; 15 đảng viên dự bị thuộc 3 Đảng bộ: Công ty Truyền tải điện I, Công ty CP đường sắt Vĩnh Phú và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Trong 5 ngày học tập (từ 10-15/9), các học viên sẽ được nghiên cứu, tiếp thu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo - khoa học và công nghệ - xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam - bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Văn Trường nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giúp đảng viên dự bị củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực công tác, từ đó đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Những nội dung chuyên đề truyền đạt tại lớp học là những nội dung cốt lõi về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị, các học viên nêu cao tinh thần học tập nghiêm túc, tự giác chấp hành nội quy của lớp học, chủ động, tích cực trao đổi với giảng viên, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, chuẩn bị tốt bài thu hoạch, qua đó vận dụng hiệu quả vào quá trình công tác.

