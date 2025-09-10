Đồng chí Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh:

Phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Để khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tôi xin đóng góp vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát huy vai trò, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ trong kỷ nguyên phát triển mới của tỉnh, của đất nước.

Tôi rất đồng tình với mục tiêu chung là phấn đấu tỉnh Phú Thọ tăng trưởng hai con số liên tục trong nhiều năm. Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh cần khai thác, phát huy hiệu quả 4 nhân tố của thời đại là: Nguồn nhân lực - tài nguyên - vốn - khoa học và công nghệ để phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ là tỉnh phát triển khá, đạt mức thu nhập cao của cả nước. Văn kiện nên xem xét bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để không ngừng nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương hàng năm (PII). Đây là công cụ rất cần thiết để đánh giá tổng thể, đầy đủ về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương; là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57). Theo tinh thần Nghị quyết số 57 và trên cơ sở danh mục gồm 11 công nghệ chiến lược cùng với các sản phẩm công nghệ chiến lược ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị ban soạn thảo Dự thảo Văn kiện bổ sung giải pháp: Sớm hoàn thiện, bổ sung các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tập trung nguồn lực gắn với thực hiện các khâu đột phá, định hướng trọng điểm, ưu tiên của tỉnh để phát huy hiệu quả khoa học công nghệ, tham gia sâu vào danh mục công nghệ chiến lược và các sản phẩm công nghệ chiến lược của đất nước.

Dự thảo Văn kiện cần đưa ra giải pháp khai thác lợi thế là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ của tỉnh để nghiên cứu, xây dựng hai trung tâm khoa học mũi nhọn là: Trung tâm điện tử - tin học - trí tuệ nhân tạo và trung tâm sinh thái - nông nghiệp công nghệ cao để thu hút nhân tài, nghiên cứu, giảng dạy, là động lực phát triển công nghiệp, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp sinh thái, thông minh, bền vững hàng đầu cho khu vực phía Bắc của Tổ quốc.

Cùng với đó, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học trong tỉnh và Trung ương có năng lực để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn. Đối với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khuyến nghị mời các chuyên gia, nhóm chuyên gia, nhà kinh tế phân tích, tính toán, tư vấn và đưa ra giải pháp, mô hình phát triển cho từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể của tỉnh...

Cao Khôi (ghi)