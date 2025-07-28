Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lai Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Lai Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Dự Đại hội có 138 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 890 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Lai Đồng lần thứ I diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt, là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Lai Đồng, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Đồng Sơn. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lai Đồng đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, có 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; tranh thủ các nguồn lực, phát huy lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ giảm hộ nghèo, cận nghèo bình quân 2,5%/năm, đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 100%, 98,5% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt các khu dân cư tập trung ước đạt 73,12%...; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, hằng năm 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98,25% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt so với Nghị quyết; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, XII; tạo chuyển biến rõ nét về nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần lưu ý. Đồng chí nhấn mạnh: Để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, giúp xã phát triển bền vững và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Lai Đồng cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm:

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Đề cao vai trò quyết định và giám sát của HĐND và trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện của UBND đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, giá trị cao, phù hợp với lợi thế địa phương. Phát triển sản phẩm đặc trưng, từng bước xây dựng thương hiệu, kết nối với thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Mở rộng diện tích cây có múi, nhất là thương hiệu “Quýt Mường Kịt”, phát triển vùng sản xuất chuyên canh, nâng cao chất lượng, mẫu mã, bảo hộ thương hiệu nông sản chủ lực của xã.

Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng khai thác hiệu quả đất đồi rừng, hình thành vùng chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và an toàn dịch bệnh.

Tăng cường xúc tiến, thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa bàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tập trung phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Chủ động kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Các đại biểu chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lai Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 28 đồng chí tham gia Ban Chấp hành; chỉ định đồng chí Đinh Thị Tuyết Mai giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lai Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 16 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, 5 nhóm giải pháp chủ yếu và kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng; đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ngọc Lam