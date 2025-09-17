Khai mạc Kỳ họp chuyên đề thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng 17/9, HĐND tỉnh tổ chức khai mạc Kỳ họp chuyên đề thứ Hai để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu khai mạc Kỳ họp chuyên đề thứ Hai

Chủ tọa Kỳ họp

Chủ toạ Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Sau hơn 2 tháng thực hiện hợp nhất tỉnh, đến nay bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Phú Thọ đi vào hoạt động cơ bản ổn định, từng bước đáp ứng nhiệm vụ đặt ra, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn.

Đồng chí khẳng định: Để khẩn trương giải quyết các yêu cầu cấp bách về hoàn thiện cơ chế, chính sách, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo nền tảng đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh lần này sẽ tập trung thảo luận, xem xét, thông qua các Nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận - TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết; tích cực, chủ động phát biểu ý kiến tâm huyết, khách quan để thống nhất thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng quy định và có tính khả thi cao trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, với trách nhiệm của mình và yêu cầu của Kỳ họp, chủ động tiếp thu và giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu dự Kỳ họp tham gia ý kiến, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định đúng đắn, sát tình hình thực tiễn; để nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp

Theo chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình và dự kiến thông qua 12 Nghị quyết.

Quốc Hội