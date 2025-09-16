Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu các khu công nghiệp mới

Chiều 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị nghe Ban quản lý các KCN tỉnh báo cáo tiến độ xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Thụy Vân và quy hoạch phân khu các KCN mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

KCN Thụy Vân do Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ KCN thuộc Ban quản lý các KCN tỉnh làm chủ đầu tư được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2022, quy mô 335ha, chia làm 4 giai đoạn, đã thu hút lấp đầy 306ha. Hiện tại đang vướng mắc về lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM và các thủ tục đầu tư KCN giai đoạn IV mở rộng 29ha.

Về tiến độ thực hiện các quy hoạch phân khu 10 KCN mới, đến nay Ban quản lý các KCN tỉnh đang xin ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch KCN Thanh Ba, Đoan Hùng. 6 KCN gồm: Lập Thạch 1; Lập Thạch 2; Yên Lạc; Bình Xuyên – Yên Lạc 1; Bình Xuyên – Yên Lạc 2; Thái Hòa- Liễn Sơn- Liên Hòa khu vực 1 đã thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch, tư vấn khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch. Đồ án quy hoạch KCN Thanh Cao và Lạc Thịnh dự kiến trình duyệt đồ án quy hoạch chậm nhất 15/11/2025.

Trưởng ban quản lý các KCN tỉnh Hoàng Long Biên báo cáo tại hội nghị

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Việc lập, phê duyệt đồ án quy hoạch các KCN có ý nghĩa quan trọng để thu hút đầu tư, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Ban quản lý các KCN tỉnh phải chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với đồ án quy hoạch phân khu KCN Thanh Ba, chậm nhất 30/9 phải hoàn thiện hồ sơ phê duyệt. Đối với KCN Đoan Hùng hoàn thiện phê duyệt đồ án phân khu trước 20/9; phê duyệt chủ trương đầu tư trước 3/10. 6 đồ án quy hoạch KCN còn lại (Lập Thạch 1; Lập Thạch 2; Yên Lạc; Bình Xuyên – Yên Lạc 1; Bình Xuyên – Yên Lạc 2; Thái Hòa- Liễn Sơn- Liên Hòa khu vực 1), chậm nhất 15/11 phải hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt.

Đối với KCN Thụy Vân, các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ cùng Ban quản lý các KCN tỉnh trong quá trình thẩm định Báo cáo ĐTM tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường và trong quá trình lập, hoàn thiện hồ sơ và lấy ý kiến về PCCC. UBND phường Nông Trang, xã Hy Cương tiếp tục phối hợp, hoàn thành công tác bồi thường GPMB phần còn lại dự án. Ban quản lý các KCN tỉnh rà soát lại công suất nước thải tối đa của các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN Thụy Vân để tính toán phương án đầu tư mở rộng hệ thống xử lý nước thải, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp trong KCN và điều chỉnh mở rộng giai đoạn 4 KCN.

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý các KCN tỉnh rà soát lại các KCN trên địa bàn, nhất là 9 KCN đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 25/9/2025 về tiến độ thực hiện. Tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi giấy phép đầu tư đối với các dự án KCN mà chủ đầu tư triển khai chậm hoặc không triển khai.

Đinh Vũ