Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16/9, Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội tới điểm cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên cả nước.

Dự và chỉ đạo hội nghị ở điểm cầu Trung ương có: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Tại Phú Thọ, Hội nghị được triển khai tại 332 điểm cầu, với 29.842 đại biểu tham dự.

Trong đó, điểm cầu Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo, cán bộ, công chức, đảng viên chuyên trách các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng uỷ các cơ quan tỉnh.

Mở đầu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhấn mạnh đây là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng nêu bốn nhóm nội dung chính và yêu cầu khẩn trương triển khai các chính sách về lương, phụ cấp cho nhà giáo; rà soát, tái cấu trúc hệ thống giáo dục; đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặt mục tiêu đến năm 2030 tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó có ít nhất 68 năm sống khỏe mạnh.

Đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trình bày Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, các ngành nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, với tinh thần “nói đi đôi với làm”. Người đứng đầu phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiên phong và quyết liệt trong hành động; đồng thời xử lý nghiêm sai phạm, khen thưởng kịp thời điển hình. Tổng Bí thư kêu gọi toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đồng lòng thực hiện, biến tinh thần nghị quyết thành hành động và kết quả cụ thể, tạo niềm tin mới, động lực mới cho sự phát triển đất nước.

Nguyễn Yến