Xây dựng Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lập Thạch lần thứ I , nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 22/7, Đảng bộ xã Lập Thạch tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Ban Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện Lập Thạch cũ và các xã, thị trấn Lập Thạch, Xuân Hòa, Vân Trục, Tử Du trước khi sáp nhập, cùng 239 đảng viên đại diện cho hơn 2.260 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lập Thạch lần thứ I , nhiệm kỳ 2025 - 2030

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân các xã, thị trấn Lập Thạch, Xuân Hòa, Vân Trục, Tử Du (sáp nhập thành xã Lập Thạch) đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 213 đảng viên. Kinh tế - xã hội bứt phá mạnh mẽ, tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt hơn 836 tỷ đồng; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn 0,39%, giảm 2,05% so với đầu nhiệm kỳ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lập Thạch lần thứ I , nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Lê Quang Nghiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lập Thạch phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lập Thạch lần thứ I , nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Lập Thạch phấn đấu tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10 - 11%; phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; 90% gia đình, 80% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% người dân được sử dụng nước sạch... xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lập Thạch lần thứ I , nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy; Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân xã Lập Thạch đã đạt được kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý trí hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hiệu quả vận hành mô hình mới để kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh những bất cập. Tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; trong đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề dịch vụ chất lượng cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Vân Trục; tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của xã. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đồn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ cơ không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lập Thạch lần thứ I , nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lập Thạch khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Sau đại hội, mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, quan triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện Đại hội. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, khả thi với các giải pháp phong phú, phù hợp với điều kiện của xã, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội đã công bố Quyết định của Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Trần Tỉnh


Trần Tỉnh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Đảng bộ Nhiệm kỳ Phong cách Hồ Chí Minh Tỉnh ủy Đại hội đại biểu Thạch Xuân Đưa nghị quyết vào cuộc sống khóa XII Ban Chấp hành
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hạ Hòa tập trung xây dựng Đảng vững mạnh

Hạ Hòa tập trung xây dựng Đảng vững mạnh
2025-08-07 07:14:00

baophutho.vn Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, đồng chí Cao Thị Toàn Thắng...

Hiền Quan quyết tâm bứt phá

Hiền Quan quyết tâm bứt phá
2025-08-06 08:10:00

baophutho.vn Đảng bộ xã Hiền Quan được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã: Bắc Sơn, Hiền Quan và Thanh Uyên (huyện Tam Nông, tỉnh Phú...

Vị thế mới, khát vọng mới

Vị thế mới, khát vọng mới
2025-07-22 00:00:00

baophutho.vn Hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Phú quyết tâm đổi mới tư duy, khơi dậy...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long