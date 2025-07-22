Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lập Thạch lần thứ I , nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 22/7, Đảng bộ xã Lập Thạch tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Ban Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện Lập Thạch cũ và các xã, thị trấn Lập Thạch, Xuân Hòa, Vân Trục, Tử Du trước khi sáp nhập, cùng 239 đảng viên đại diện cho hơn 2.260 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân các xã, thị trấn Lập Thạch, Xuân Hòa, Vân Trục, Tử Du (sáp nhập thành xã Lập Thạch) đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 213 đảng viên. Kinh tế - xã hội bứt phá mạnh mẽ, tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt hơn 836 tỷ đồng; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn 0,39%, giảm 2,05% so với đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Lê Quang Nghiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lập Thạch phát biểu khai mạc Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Lập Thạch phấn đấu tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10 - 11%; phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; 90% gia đình, 80% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% người dân được sử dụng nước sạch... xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy; Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân xã Lập Thạch đã đạt được kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý trí hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hiệu quả vận hành mô hình mới để kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh những bất cập. Tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; trong đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề dịch vụ chất lượng cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Vân Trục; tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của xã. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đồn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ cơ không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lập Thạch khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Sau đại hội, mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, quan triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện Đại hội. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, khả thi với các giải pháp phong phú, phù hợp với điều kiện của xã, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội đã công bố Quyết định của Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Trần Tỉnh