Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nật Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Nật Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Dự Đại hội có 200 đại biểu đại diện cho 1.658 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xã Nật Sơn được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Đú Sáng, Hùng Sơn, Xuân Thuỷ và Bình Sơn, có diện tích tự nhiên 154,65km2, dân số 28.940 người. Sau khi thành lập, cấp ủy, chính quyền xã mới đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng các quy chế làm việc. Đảng bộ xã hiện có 63 tổ chức cơ sở đảng với 1.658 đảng viên.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân của 4 xã đạt 740,5 tỷ đồng, ước tổng giá trị sản phẩm năm 2025 đạt 799,74 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà ước ước giai đoạn 2021-2025 đạt 3.720 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 5,74%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,5 triệu đồng/người/năm, hiện có 8/18 trường học đạt chuẩn quốc gia; xã đạt 8/19 tiêu chí xây dựng NTM. Trên địa bàn xã có 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Xã có 3 di tích văn hóa cấp tỉnh được công nhận....

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị được quan tâm và đạt kết quả quan trọng; đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu. Tỷ lệ chi bộ đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 89%, vượt 4,9% so với chỉ tiêu; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 86%, vượt 2% so với chỉ tiêu.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nật Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Nật Sơn đặt ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 20%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70-75%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 giảm 2-2,5%/năm; tỷ lệ đảng viên và tổ chức đảng được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%...và đề ra 5 khâu đột phá với 4 đề án trọng tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quách Thế Ngọc biểu dương những nỗ lực và những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nật Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, sau sáp nhập, xã đứng trước nhiều cơ hội để phát triển toàn diện, bền vững; yêu cầu đặt ra là phải phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đổi mới tư duy lãnh đạo, tận dụng hiệu quả lợi thế địa lý và văn hóa bản địa để tạo đột phá.

Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã cần tập trung vào các nhiệm vụ: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gần dân vì dân. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quan tâm phát triển Đảng ở vùng sâu vùng xa trong đồng bào dân tộc Mường, Dao, quan tâm công tác cán bộ nữ trẻ dân tộc thiểu số.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc tham quan gian hàng của HTX nông nghiệp thương mại thực phẩm sạch Bản Mường.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng cường chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái tuần hoàn gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Xã cần hoàn thiện đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ sản xuất gắn với chuỗi giá trị liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã, hội nông dân mở rộng vùng trồng nhãn Sơn Thủy, bưởi, rau sạch, phát triển đàn gia súc gia cầm theo mô hình bán công nghiệp... song song đó phát huy giá trị văn hóa bản mường để xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với các tuyến tham quan trải nghiệm văn hóa dân tộc ẩm thực truyền thống homestay.

Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư ngân sách, vốn ngoài ngân sách và đóng góp của người dân ưu tiên hoàn thiện các tuyến đường kết nối vùng. Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nật Sơn gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 10 đồng chí. Đồng chí Trần Tuấn Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nật Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đinh Thắng