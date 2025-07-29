Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phùng Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 29/7, Đảng bộ xã Phùng Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có 160 đảng viên đại diện cho 1.998 đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Phùng Nguyên được sáp nhập từ các xã Sơn Vi, Phùng Nguyên, Tứ Xã. Đảng bộ xã Phùng Nguyên hiện có 1.998 đảng viên sinh hoạt tại 71 chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phùng Nguyên đã hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 65 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1.998 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 1,15%; hộ cận nghèo đa chiều còn 2,31%; tỷ trọng lao động kinh tế tư nhân trong tổng lao động xã hội đạt trên 76%; lao động qua đào tạo đạt trên 78%; 30 khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 7 khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới thông minh; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,6%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,7%... kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư với tổng nguồn vốn trên 675 tỷ đồng; diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm, đảm bảo.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng xã Phùng Nguyên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phùng Nguyên đã xác định 2 khâu đột phá: Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, huy động nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa cận đô thị, nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích và Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư tạo động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển với 16 chỉ tiêu chủ yếu. Phấn đấu đến năm 2030, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm, đạt 105 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.347 tỷ đồng; tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã đạt 290 doanh nghiệp; đến năm 2030 không còn hộ nghèo trên địa bàn xã; xã Phùng Nguyên được công nhận đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%...

Đồng chí Cao Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phùng Nguyên phát biểu khai mạc Đại hội.

Chủ tịch UBND xã Phùng Nguyên Dương Hoàng Phúc điều hành phiên thảo luận của Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Đinh Công Thực ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Phùng Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương, tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phùng Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sở, ngành chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Phùng Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cũng mong muốn: Đảng bộ xã Phùng Nguyên khai thác tốt những tiềm năng của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội mà trọng tâm là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phát triển công nghiệp - nông nghiệp - thương mại - dịch vụ. Phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao cận đô thị gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch di tích văn hóa lịch sử; xây dựng các chuỗi liên kết giá trị và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện văn hóa-xã hội; thực hiện chủ trương, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục đào tạo, gắn với phát triển nguồn nhân lực. Quan tâm, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tập trung trí tuệ, nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Cao Văn Thắng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phùng Nguyên khoá I.

Phan Cường