Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Quảng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và 145 đại biểu chính thức thuộc 45 chi bộ trực thuộc đại diện cho 829 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Yên lần thứ I diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt, là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quảng Yên, Đông Lĩnh, Đại An. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đại hội đề ra. 3/3 xã trước sáp nhập đều đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Diện mạo nông thôn có sự đổi mới rõ rệt. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, y tế có bước tiến vững chắc. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,32%, cận nghèo còn 3,26%...

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Hằng năm, 82% trở lên tổ chức cơ sở Đảng và 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế cần phải lưu ý. Đồng chí nhấn mạnh: Để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, giúp xã phát triển bền vững và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, xã Quảng Yên cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như:

Đảng bộ xã cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy mới, tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục; tạo môi trường thuận lợi khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Yên.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu có tâm, có tầm, gần dân, sát dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số toàn diện trong cả hệ thống chính trị, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở...

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của xã Quảng Yên.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 24 đồng chí tham gia Ban chấp hành. Đồng chí Hoàng Vũ Cảnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngọc Lam