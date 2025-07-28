Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Sơn Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Sơn Lương được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Mỹ Lung, Mỹ Lương, Lương Sơn. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 19,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,73 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên bình quân đạt 98,1%; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,46%/năm. Đến nay, xã có 29 khu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 76,32%, có 1 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả. Nhiều công trình được đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây mới làm thay đổi diện mạo của xã, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những bước phát triển, chất lượng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục được củng cố; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Sơn Lương xác định 2 khâu đột phá: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; Ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, gắn với thương mại, dịch vụ”. Đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ và du lịch theo hướng bền vững, tạo đột phá trong phát triển kinh tế...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Lương, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Sơn Lương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có; sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: 2 khâu đột phá mà Đảng bộ xã đã xác định là hướng đi đúng đắn để xã phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, từ đó phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, tạo thương hiệu sản phẩm OCOP gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch cộng đồng, xây dựng xã Sơn Lương phát triển bền vững.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã chú trọng áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong trong quản trị, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền theo mô hình mới. Quyết tâm triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”. Tập trung vận hành Trung tâm hành chính công cấp xã đảm bảo giải quyết thủ tục cho người dân được nhanh chóng, hiệu quả, chuyên nghiệp; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh, trật tự.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 đồng chí. Đồng chí Hà Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thanh Nga