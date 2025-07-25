Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tam Đảo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 25/7, Đảng bộ xã Tam Đảo tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiêm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiêm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Tam Đảo được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn đơn vị hành chính, gồm: Thị trấn Tam Đảo, Hợp Châu, Hồ Sơn và Minh Quang với diện tích tự nhiên hơn 7.918ha, dân số 34.772 người. Trong đó, có 32,7% là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Sán Dìu), phân bố ở 43 thôn dân cư.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đều vượt dự toán tỉnh giao; tổng thu 5 năm ước đạt 841,48 tỷ đồng. Khu du lịch Tam Đảo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Khu du lịch Quốc gia. Trong 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024) được giải thưởng quốc tế là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, kinh tế của xã Tam Đảo luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng dần được hoàn thiện, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỷ lệ đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt bình quân 92,5%. Các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt bình quân 90,1%; 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc đạt chuẩn “bốn tốt”, góp phần củng cố vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất và kết quả đạt được của xã Tam Đảo trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện 19 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Đại hội đã đề ra, Đảng bộ xã Tam Đảo cần tiếp tục ổn định tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu rộng những chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm và rõ thời gian hoàn thành”. Quan tâm hơn tới công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế tư nhân để tạo việc làm cho người lao động, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Đảo nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiêm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, Đảng bộ xã Tam Đảo cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã; tập trung việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, tiếp tục quyết tâm xây dựng Đảng bộ Tam Đảo ngày càng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tâm sáng, tài cao, trí lớn, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân. Từ đó, cùng với tỉnh Phú Thọ nói riêng, cả nước nói chung bước vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Đảo nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Đảo có 32 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tam Đảo. Đồng chí Phạm Thị Lan Hương và đồng chí Trần Anh Tú được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Minh