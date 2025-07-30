Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Pheo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Tân Pheo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 125 đại biểu đại diện cho trên 700 đảng viên thuộc 32 tổ chức cơ sở Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng của Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Xã Tân Pheo thành lập trên cơ sở hợp nhất từ các xã Đồng Chum, Giáp Đắt và Tân Pheo. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Pheo đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Theo đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân đạt 8,84%; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,7 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã ước đạt trên 330 tỷ đồng. Mạng viễn thông 3G, 4G phủ sóng toàn xã; trên 90% hộ có Internet phục vụ học tập, sản xuất, sinh hoạt. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Pheo nhiệm kỳ 2025-2030. Phấn đấu đến năm 2030: Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được đánh giá, xếp loại từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 15%, đạt 500 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 540 tỷ đồng. Tỷ lệ cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành đạt 100%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 96%.

Quang cảnh Đại hội

Đảng bộ xã Tân Pheo xác định 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện đồng bộ các quy hoạch phát triển xã Tân Pheo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, uy tín đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Nhân dân, quan tâm lực lượng lao động trẻ, dân tộc thiểu số. Huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển KT-XH.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Pheo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tân Pheo sau khi hợp nhất mở ra không gian, dư địa phát triển mới đòi hỏi cần có tư duy đổi mới, tầm nhìn mới đáp ứng xu thế phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã Tân Pheo khẩn trương kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trên các lĩnh vực tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

Tập trung lập, điều chỉnh đồng bộ các quy hoạch để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy hoạch; huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn. Mở rộng kết nối giữa các khu dân cư trên địa bàn với các xã vùng lân cận như: Khả Cửu, Thu Cúc, Xuân Đài... tạo nền tảng thúc đẩy phát triển dịch vụ, nông - lâm nghiệp hàng hóa. Thu hút doanh nghiệp đầu tư, nhưng phải đảm bảo phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và đời sống nhân dân. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc - đặc biệt là văn hóa Tày, Dao... để thu hút khách du lịch đến nghiên cứu, tìm hiểu phong tục tập quán, trang phục, văn hóa truyền thống.

Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Phát triển nguồn nhân lực - nhất là cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số; nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, dịch vụ hành chính công. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của chính quyền, từng bước xây dựng mô hình “chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng điều hành.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Bình dân học vụ số” do Chính phủ phát động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số gắn kết với cải cách hành chính, phát triển KT-XH, tạo điều kiện để người dân tiếp cận kỹ năng số, dịch vụ, nền tảng số.

Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng”. Phát huy mạnh mẽ dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Pheo nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Pheo sẽ phát huy truyền thống, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Góp phần xây dựng xã Tân Pheo ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, vì hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tân Pheo nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Xa Văn Xuyên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Tân Pheo.

Đức Anh