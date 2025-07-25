Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 25/7, Đảng bộ xã Thượng Long tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và 136 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa chúc mừng thành Đại hội.

Trên cơ sở hợp nhất các xã Thượng Long, Nga Hoàng, Phúc Khánh lấy tên đơn vị hành chính là xã Thượng Long, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu đã đạt được. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng xã Thượng Long phát triển bền vững, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, một số mục tiêu nổi bật như: Hàng năm, trên 90% chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ dân số tham gia các loại hình BHYT đạt 100%, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 96%.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định “Tập trung huy động nguồn lực để xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng theo chuẩn nông thôn mới” là khâu đột phá. Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đề ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi 16 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới, cụ thể:

Hàng năm, trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến năm 2030, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 3,2 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 230 tỷ đồng. 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồ dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chữ ký số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành; trên 85% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa giảm còn 4%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thượng Long trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Thượng Long phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy, củng cố hệ thống chính trị vững vàng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất tư tưởng, đồng thuận cao, hạn chế tâm lý hoài nghi, e dè với mô hình tổ chức mới. Xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”.

Tập trung phát triển KT-XH gắn với chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống Nhân dân; khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế. Tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển văn hóa gắn với giữ gìn các bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc, đạo đức xã hội, truyền thống tốt đẹp của quê hương và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn.

Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng, phấn đấu hoàn thành chuyển hóa địa bàn xã trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thượng Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp vào các văn kiện trình tại Đại hội và các dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thượng Long lần thứ I. Đồng chí Đinh Thị Thu Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thượng Long, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đức Anh