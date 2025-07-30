Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Văn Miếu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Văn Miếu đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có 136 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 765 đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Văn Miếu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Văn Miếu, Tân Lập, Tân Minh có tổng diện tích gần 90km2, dân số gần 19.000 người. Trên địa bàn xã có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 75% tổng số, còn lại là dân tộc Dao và một số dân tộc khác. Hiện trên địa bàn xã có 765 đảng viên đang sinh hoạt tại 54 tổ chức cơ sở Đảng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Văn Miếu đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra: Thu ngân sách Nhà nước đạt 41,9 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm bình quân đạt trên 90 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 12,4%; tỷ lệ hộ cần nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 10,3%; đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt trên 71%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt treenn 90%.

Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khởi sắc; đời sống tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Văn Miếu đã xác định 2 khâu đột phá: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số, nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Miếu nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Miếu nhiệm kỳ 2025-2030.

Phấn đấu đến năm 2030, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã tăng bình quân 7,5%/năm, số thu ngân sách đạt 60 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 8% năm, đạt 898 tỷ đồng. Đến năm 2030, toàn xã có 26 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 0,8%/năm trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 99%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 94% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 92% trở lên...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Văn Miếu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương, tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ xã Văn Miếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội mà trọng tâm là tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nông lâm nghiệp bền vững, đặc biệt là chuyển hóa rừng gỗ lớn. Phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao trong xu thế kết nối liên vùng.

Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; thực hiện chủ trương, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục đào tạo, gắn với phát triển nguồn nhân lực. Quan tâm, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí; đồng chí Phạm Tú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Văn Miếu nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Cường