Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Chân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Vĩnh Chân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 169 đại biểu chính thức đại diện cho 1.239 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Vĩnh Chân được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã Vĩnh Chân, Yên Luật, Lang Sơn. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm là 91,5%; Tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân 5 năm đạt 90,3%.

Trong nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thu nhập cũng như lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại tăng; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Diện mạo nông thôn có sự đổi mới rõ rệt, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giáo dục và đào tạo có bước phát triển vượt bậc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn; Quy mô trường lớp được duy trì, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, duy trì phổ cập giáo dục các cấp học theo quy định.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Vĩnh Chân đề ra một số chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu; xác định khâu đột phá: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng để sản xuất nông nghiệp hàng hóa nâng cao thu nhập cho Nhân dân, góp phần xây dựng xã Vĩnh Chân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên ghi nhận những kết quả Đảng bộ xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu lao động.

Quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, thay đổi tư duy, suy nghĩ từ sản xuất nông, lâm nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp để các sản phẩm nông nghiệp mang lại giá trị cao, thu nhập cao, bền vững.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại. Nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, duy trì, bảo vệ và phát triển thương hiệu và các sản phẩm nông nghiệp an toàn hiện có trên địa bàn.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển đúng định hướng. Khuyến khích mạnh hơn các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế tư nhân với các lĩnh vực ưu tiên của địa phương.

Chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.

Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt những vấn đề cấp thiết, bức xúc ngay từ cơ sở, không để xuất hiện các điểm nóng, điểm phức tạp về an ninh trật tự, góp phần xây dựng môi trường chính trị và xã hội lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của xã và của tỉnh...

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đức Nhất được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Chân nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hạnh Thúy