Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 29/7, Đảng bộ xã Yên Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển hạ tầng đồng bộ để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội bền vững; thúc đẩy chuyển đổi số và giữ vững quốc phòng – an ninh".

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Yên Sơn.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Dương Hoàng Hương – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – TUV, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trên cơ sở sáp nhập 3 xã Yên Sơn, Lương Nha và Tinh Nhuệ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Yên Sơn đã luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, mở tạo sự chuyên biên sâu sắc vê nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo; công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, lao động việc làm, công tác giảm nghèo và các chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc miền núi, chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Đến năm 2025, thu nhập bình quân của Nhân dân đạt 38,4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 12,3% và cận nghèo chỉ còn 10,8%...

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã xác định thực hiện tốt hai khâu đột phá về: “Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với phát triển du lịch sinh thái, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội” nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân để phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành, lĩnh vực có tiềm năng. Trong đó, tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và di sản văn hóa – lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá và thúc đẩy loại hình du lịch gắn với thiên nhiên để phát triển kinh tế theo hướng xanh, sinh thái và bền vững... Phấn đấu đến năm 2030, tổng thu ngân sách đạt hơn 18 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 700 tỷ đồng; toàn xã có 20 khu chuẩn Nông thôn mới; 3 khu chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,8%, cận nghèo còn 8,8%....

Giám Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tặng hoa chúc mừng Đại hội, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương mong muốn xã Yên Sơn tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tổ chức, cán bộ. Đặc biệt chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, lãnh đạo, Đảng viên.

Để hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên tinh thần phục vụ, hiệu lực quản trị công, đồng chí đề nghị địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật theo hướng thúc đẩy đổi mới, phát triển, tháo gỡ các rào cản trên tinh thần đảm bảo lợi ích của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục cập nhập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh, phù hợp với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước và định hướng tổ chức không gian kinh tế - xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; quan tâm xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng xã văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, dịch vụ công, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh; tận dụng tiềm năng về đất đai, nhân lực và cảnh quan để phát triển kết cấu hạ tầng gắn với du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, kinh tế nông thôn, kinh tế hộ gia đình và kinh tế hợp tác; thực hiện tốt công tác giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa – xã hội, các chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, nhất là với các đối tượng yếu thế. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân; củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội để xây dựng và phát triển địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp, đời sống của Nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Tâm và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Sơn khoá mới ra mắt.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định 28 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Bá Khuyến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yến Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Quốc Đại