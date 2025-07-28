Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Yên Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và 219 đại biểu chính thức đại diện cho 1.821 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Xã Yên Trị được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Yên Trị, Đoàn Kết, Hữu Lợi và Ngọc Lương. Hiện nay, Đảng bộ xã có 1.821 đảng viên, sinh hoạt tại 64 tổ chức cơ sở đảng.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Nhờ vậy, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Kinh tế phát triển khá, tổng vốn thực hiện trên địa bàn năm 2025 đạt 257 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được chú trọng đầu tư; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%, hộ cận nghèo còn 2,6%. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, xã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; toàn xã xây dựng được 17 khu dân cư kiểu mẫu. An ninh chính trị được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn 2025–2030 với 19 chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. Trong đó, tập trung vào hoàn thiện các tiêu chí phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công; xây dựng chính quyền hiện đại, minh bạch, thân thiện; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân xã Yên Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; phát triển kinh tế toàn diện, khai thác hiệu quả tiềm năng các ngành nghề, dịch vụ; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên; chăm lo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Trị nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Quách Hương Lam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 22 đồng chí.

Hồng Duyên