Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 31/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc; Bùi Đức Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn; Đỗ Tuấn Hanh - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo phường Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Vĩnh Phúc có bước phát triển mới, từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng tổ chức được củng cố, kiện toàn và nâng cao; phương thức hoạt động được đổi mới gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, có sức lan tỏa cao, nổi bật là phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”... Đoàn phường đã tổ chức và thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức 50 buổi ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”; duy trì hiệu quả 13 cổng trường trật tự an toàn giao thông; quản lý 20 tổ tiết kiệm vay vốn cho hơn 500 hộ đoàn viên thanh niên vay với tổng dư nợ gần 36 tỷ đồng...

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá – Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn phường Vĩnh Phúc đề ra các mục tiêu, giải pháp, khâu đột phá và chỉ tiêu cụ thể để tập trung thực hiện. Trong đó phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động 100% ĐVTN trong độ tuổi đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, 98% viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; mỗi năm thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Đoàn phường phấn đấu tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho ít nhất 1.800 lượt ĐVTN/năm; giới thiệu việc làm ổn định cho 100 thanh niên/năm; 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng khoa học công nghệ; hằng năm giới thiệu ít nhất 150 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn Bùi Đức Giang biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đoàn phường Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đoàn phường tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng sống, ý thức công dân của thanh thiếu nhi trong bối cảnh mới.

Cùng với đó, cần không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn phường theo hướng thiết thực, hiệu quả, đủ sức đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng hành, phát triển thế hệ thanh niên yêu nước, khát vọng lớn, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và không ngừng học tập, rèn luyện để đáp ứng sứ mệnh xây dựng đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Đoàn phường cần chú trọng phát hiện nhân tố tích cực, thu hút vào tổ chức Đoàn; tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo cơ chế để phát huy thanh niên trên các mặt; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thực hiện tốt trách nhiệm đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ ...

Ban Chấp hành Đoàn phường Vĩnh Phúc ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; quyết định chỉ định nhân sự tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Phúc được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thúy Hường