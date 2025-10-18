Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thổ Tang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 17/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thổ Tang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có 120 đại biểu ưu tú đại diện cho 1.140 đoàn viên thanh niên thuộc 46 Đoàn cơ sở xã Thổ Tang.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi xã Thổ Tang có sự chuyển biến tích cực; thể hiện vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho đoàn viên, thanh niên được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai sôi nổi. Trong đó tập trung các hoạt động tình nguyện tại chỗ, gắn với hoàn cảnh, yêu cầu thực tế của địa phương.

Đại hội đề ra các mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm tiếp cận sâu, rộng tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên.

Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang tâm hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống, giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên.

Lãnh đạo xã Thổ Tang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Trung Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Thổ Tang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, đoàn viên thanh, thiếu niên xã Thổ Tang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định Đảng ủy xã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, trở thành đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Đồng chí yêu cầu Ban chấp hành Đoàn khoá mới cần đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động gắn với nhiệm vụ của Đảng bộ xã; đẩy mạnh công tác tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào thiết thực, qua đó bồi dưỡng lý tưởng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chung sức xây dựng xã Thổ Tang phát triển giàu đẹp, văn minh.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn xã Thổ Tang nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Tỉnh Đoàn Phú Thọ về chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Thổ Tang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí, Quyết định chỉ định Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã. Đồng chí Vũ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã Thổ Tang được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên xã Thổ Tang. Đại hội cũng công bố Quyết định chỉ định 2 đại biểu chính thức, 1đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dương Chung