Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Ngày 18/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đây là hội nghị lần thứ 4 trong năm về đầu tư công, được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Cùng dự có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; điểm cầu trực tuyến 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết: Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc và ban hành hàng loạt công điện, chỉ thị để triển khai thực hiện.

Theo đó, từ đầu năm đến hết ngày 16/10/2025, cả nước đã giải ngân 454.946,6 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 14.544,3 tỷ đồng so với số giải ngân tính đến thời điểm báo cáo Chính phủ ngày 30/9/2025; có 9 Bộ, cơ quan Trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước, gồm: Ngân hàng Phát triển; Ngân hàng Chính sách xã hội; Văn phòng Trung ương Đảng; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nghệ An; Hà Tĩnh; Thanh Hóa; Ninh Bình; Lào Cai; Thái Nguyên; Phú Thọ; Bắc Ninh; Hải Phòng; Tây Ninh; Gia Lai; Đồng Tháp; Thành phố Huế; Thành phố Hồ Chí Minh; Lạng Sơn; Hưng Yên. Bên cạnh đó còn 29 Bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã báo cáo những kết quả đã đạt được, những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt mục tiêu 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu 8% năm 2025.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Tài chính và các ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, địa phương tại hội nghị, cam kết giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% mục tiêu đề ra. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp hoàn thiện Thông báo kết luận hội nghị hôm nay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đầu tư công đạt kế hoạch đề ra. Xác định vừa là chức trách nhiệm vụ thẩm quyền được giao, vừa là lương tâm đạo đức của người cán bộ.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh “mỗi ngôi nhà mọc lên, mỗi công trình, công việc được hoàn thành mang lại niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc của Nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”. Các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 - quyết tâm phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân; từ đó có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra; rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung cho các dự án, đặc biệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án quan trọng Quốc gia.

Phát huy vai trò của 8 Tổ công tác của Lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các Tổ công tác về đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại các Bộ, ngành, địa phương...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ sau hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025

Với quyết tâm chính trị cao và sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Phú Thọ, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt kết quả nổi bật, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ tới phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo báo cáo của Thống kê tỉnh, đến hết tháng 9 năm 2025, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đạt 74,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Nhờ đó, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn tỉnh ước đạt trên 104.000 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III/2025, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 41.800 tỷ đồng, tăng 20% so với quý II và 26,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngay sau hội nghị trực tuyến, phát biểu tại hội nghị điểm cầu Phú Thọ, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Tỉnh Phú Thọ đã quán triệt, xác định giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của năm 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Là một trong 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước...

Đồng chí lưu ý, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 366 ngày 30/8/2025 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, trong đó có đề ra nội dung tiêu chí đánh giá cán bộ trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công.

Đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị quán triệt nghiêm túc Quy định 366 để thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với Đảng, Nhà nước, lương tâm của mình; các sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện rà soát lại, báo cáo để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; ngành Tài chính có báo cáo về công tác giải ngân vốn đầu tư công hàng tuần...

Dự kiến các tháng tới, từ nay đến hết năm, tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu giải ngân đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Lam