Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thung Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 29/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thung Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 121 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ưu tú thực thuộc 27 chi đoàn trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam xã Thung Nai tặng hoa chúc mừng đại hội

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trên địa bàn xã Thung Nai đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; từng bước thích ứng với yêu cầu của thời kỳ mới. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được quan tâm chú trọng, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo. Qua đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, trách nhiệm với xã hội, với Đảng, với Nhân dân trong mỗi ĐVTN.

Đoàn xã thường xuyên chủ động tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới, triển khai các mô hình trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó đã duy trì hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” và mô hình “Thanh niên tự quản về ANTT tại địa phương”. Trong nhiệm kỳ, trồng mới được trên 10.000 cây xanh; dọn dẹp đường làng ngõ xóm; khơi thông cống rãnh; đào hố, phân loại thu gom rác thải trên 500kg rác thải. Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội thực hiện hiệu quả với các chương trình, hoạt động đa dạng, phong phú gắn với nhu cầu của đời sống xã hội.

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thung Nai lần thứ I ra mắt tại đại hội

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, ĐVTN đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết. Huy động nguồn lực xây dựng 01 “Ngôi nhà hạnh phúc” tổng trị giá 95 triệu đồng.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể, phấn đấu hàng năm 100% cán bộ đoàn, ĐVTN đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 80% ĐVTN được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 7.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 02 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đinh Văn Duẩn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thung Nai chúc mừng, biểu dương những thành tích đã đạt được của Đoàn xã trong hoạt động đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua. Nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Đảng bộ xã Thung Nai tin tưởng rằng với tinh thần “Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo – Phát triển”, ĐVTN xã nhà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, cống hiến sức trẻ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiết mục văn nghệ do lực lượng ĐVTN xã Thung Nai dàn dựng công phu, đặc sắc biểu diễn tại đại hội

Đại hội đã công bố quyết định của đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS xã Thung Nai gồm 29 đồng chí. Đồng chí Lê Ánh Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thung Nai. Đại hội cũng đã công bố quyết định chỉ định 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đức Anh