Đại hội đại biểu Hội CCB xã Liên Châu nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 22/10, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa TT xã Liên Châu, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB xã nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Lê Anh Thư – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; 117 đại biểu chính thức đại diện cho 2.225 cán bộ, hội viên sinh hoạt ở 38 Chi hội trong toàn xã.

Đồng chí Lê Anh Thư – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội Cựu chiến binh xã Liên Châu được thành lập trên cơ sở hợp nhất của 3 xã là Đại Tự, Hồng Châu và Liên Châu cũ. Nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Liên Châu luôn phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết, gương mẫu trong mọi phong trào, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Khoa Văn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội CCB xã đã nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách với 10 tổ vay vốn gần 18 tỷ đồng, quản lý đúng mục đích, không nợ quá hạn; quỹ nội bộ hơn 1,5 triệu đồng/hội viên, tạo điều kiện cho hàng trăm lượt vay. Cuộc vận động nhà ở hỗ trợ hội viên khó khăn đạt trên 120 triệu đồng, phối hợp hỗ trợ xây mới 5 nhà với 200 triệu đồng. Hội thực hiện phủ quân kỳ quyết thắng, thăm hỏi hội viên qua đời, hướng dẫn mai táng phí, động viên 174 thanh niên nhập ngũ, phối hợp trao quà cho hội viên khó khăn dịp lễ tết.

Thực hiện chương trình phối hợp với Đoàn thanh niên và các nhà trường, Hội đã tổ chức 17 buổi nói chuyện truyền thống cho hơn 2.000 thanh, thiếu niên; phối hợp giúp đỡ đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng; động viên thanh niên nhập ngũ, tổ chức các hoạt động tri ân dịp 27/7 ở 4 nghĩa trang liệt sỹ, thu hút hàng trăm người. 100% chi hội ký cam kết không để con, cháu vi phạm pháp luật hay sa vào tệ nạn. Các hoạt động giáo dục truyền thống giúp thanh thiếu niên nhận thức đúng về lý tưởng, truyền thống yêu nước và sẵn sàng kế tục sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khoa Văn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Hội CCB xã Liên Châu đã đạt được trong thời gian qua; mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB xã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần xây dựng xã Liên Châu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đã công bố quyết định của BCH Hội CCB tỉnh chỉ định Ban chấp hành Hội CCB xã Liên Châu nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 thành viên, Ban Thường vụ 5 đồng chí, Ban Kiểm tra 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Thăng được chỉ định giữ chức Chủ tịch, đồng chí Hoàng Xuân Dũng được chỉ định giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Đại hội đã công bố danh sách 2 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Liên Châu, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Liên Châu nhiệm kỳ 2025- 2030 đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc và niềm tin mới trong toàn thể hội viên.

Nguyễn Mạnh Tuấn (Hội CCB tỉnh Phú Thọ)