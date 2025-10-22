Góp ý hoàn thiện dự án Luật Hàng không dân dụng và Luật Viên chức (sửa đổi)

Sáng 22/10, tại Tổ 15, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và Đắk Lắk đã thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi). Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì thảo luận.

Thảo luận tại Tổ, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết phải sửa đổi Luật theo Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam đã sửa đổi phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay.

Toàn cảnh cuộc thảo luận

Về quy hoạch cảng hàng không (Điều 29), ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) cho rằng, cần quy định rõ hơn việc lập quy hoạch cảng hàng không phải phù hợp với quy hoạch quốc gia và quy hoạch tỉnh, được rà soát định kỳ theo nhu cầu phát triển. Điều này vừa bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Quy hoạch và Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, vừa phù hợp yêu cầu phát triển thực tiễn về hàng không dân dụng, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc dự thảo quy định Nhà nước có thể trực tiếp đầu tư, giao doanh nghiệp nhà nước đầu tư hoặc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật để đầu tư xây mới càng hàng không là hợp lý. Điều này đã tạo cơ sở pháp lý để nhà nước huy động các nguồn lực bên ngoài cùng tham gia đầu tư, khai thác, phát triển hệ thống cảng hàng không chất lượng cao; đồng thời tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Bàn về giám sát viên an toàn hàng không (Điều 88), đại biểu Đặng Bích Ngọc cho rằng đây là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng, song điều kiện tuyển chọn rất khắt khe trong khi chính sách đãi ngộ, thu hút còn hạn chế. Đại biểu đề nghị, dự thảo luật cần bổ sung quy định về chế độ, chính sách đặc thù để thu hút và giữ chân đội ngũ giám sát viên có trình độ, năng lực cao. Đồng thời, cần xem xét lại quy định giám sát viên an toàn bay là công chức được ký hợp đồng với doanh nghiệp hàng không (Khoản 6, Điều 88).

Đại biểu Đặng Bích Ngọc phát biểu thảo luận

Đối với vận chuyển hành khách, hành lý (Điều 53), đại biểu Đặng Bích Ngọc nêu thực tế tình trạng chậm, hủy chuyến bay diễn ra phổ biến, đặc biệt ở các hãng hàng không giá rẻ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hành khách. Hầu hết các trường hợp bị chậm chuyến, khách hàng không được bồi thường thỏa đáng. Bà đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Về giải thích từ ngữ tại Điều 2, đại biểu Trần Văn Tiến cho rằng, tại Khoản 19 giải thích hoạt động hàng không dân dụng là việc sử dụng tàu bay và các hoạt động liên quan để thực hiện vận tải hàng không thương mại, hàng không chuyên dùng, hàng không chung. Tuy nhiên tại Điều 1 quy định hoạt động hàng không dân dụng bao gồm các quy định về tàu bay, hoạt động tàu bay, vận tải hàng không thương mại, hàng không chuyên dùng, hàng không chung, an toàn hàng không, an ninh hàng không,... Như vậy, khái niệm về hoạt động hàng không dân dụng trong dự thảo luật đang có sự mâu thuẫn, chưa thống nhất. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để bảo đảm sự thống nhất trong dự thảo luật. Đồng thời, giải thích bổ sung về hoạt động bay.

Ở góc độ cơ khác, ĐBQH Vũ Tuấn Anh (Phú Thọ) kiến nghị, bỏ quy định giám sát viên an toàn bay được ký hợp đồng với doanh nghiệp hàng không tại Khoản 6, Điều 88, đồng thời cho rằng các khoản phí thu của nhà chức trách hàng không phải được quản lý theo Luật Ngân sách Nhà nước, không nên quy định riêng trong luật. Ông cũng đề nghị làm rõ thẩm quyền ban hành các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm rác thải hàng không, bảo đảm thống nhất với quy định hiện hành.

Đại biểu Vũ Tuấn Anh phát biểu thảo luận

Bên cạnh dự án Luật Hàng không dân dụng, các đại biểu cũng thảo luận về dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Góp ý cụ thể vào nội dung này, ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật. Việc sửa đổi này bảo đảm phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng. Về đổi mới việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm, đại biểu Đặng Bích Ngọc thống nhất với dự thảo Luật quy định về thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc. Bởi, quy định này phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay nhằm đáp ứng việc đổi mới về phương pháp tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Đây là cơ sở để thực hiện việc trả lương theo vụ trí việc làm.

Về nguyên tắc sử dụng, việc mở rộng các hình thức tiếp nhận viên chức là các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, kinh nghiệm là chính sách rất phù hợp. Tuy nhiên, ĐBQH Đặng Bích Ngọc cho rằng cần có cơ chế kiểm tra, đánh giá thực chất năng lực và đạo đức để khi tiếp nhận, tránh việc lợi dụng chính sách. Ngoài ra, về thẩm quyền tuyển dụng, đại biểu cũng đề nghị, dự thảo luật lần này cũng như các nghị định hướng dẫn phải rà soát, đánh giá, tạo điều kiện cho các cơ quan, nhất là đối với cấp xã trong việc tuyển dụng giáo viên và một số vị trí liên quan đến viên chức bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Bình Quyền