Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Dân số và Luật Phòng bệnh

Ngày 8/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Dân số và Luật Phòng bệnh. Đồng chí Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc phát biểu kết luận hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất đây là hai bộ luật có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Các đại biểu góp ý những nội dung cụ thể đối với từng dự thảo luật nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành, đồng thời đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chính sách một cách phù hợp, sát với nhu cầu thực tiễn quản lý và triển khai tại cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị

Đóng góp ý kiến đối với Luật Dân số và Luật Phòng bệnh các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm, tổ chức hệ thống y tế dự phòng, trách nhiệm của các cấp, ngành và nguồn lực triển khai. Các đại biểu đã thảo luận sâu về các nhóm chính sách lớn như: Hoàn thiện các quy định phòng, chống bệnh truyền nhiễm; nâng cao chất lượng dinh dưỡng; phòng, chống rối loạn tâm thần; ngăn ngừa bệnh không lây nhiễm và xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn trong phòng bệnh.

Lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh phát biểu ý kiến

Bên cạnh đó đại biểu đã đóng góp những ý kiến thiết thực nhằm làm rõ hơn nội dung quy định trong dự thảo luật như: Đề nghị bổ sung 4 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng bệnh; quy định xét nghiệm; công tác khai báo thông tin về bệnh truyền nhiễm, quyền hạn của cơ sở điều trị; chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế phòng, chống dịch và chế độ rủi ro khi bị lây nhiễm bệnh...

Đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm của các đại biểu tại hội nghị. Đây là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thu Hà