Giám sát việc triển khai Chiến lược công tác dân tộc

Ngày 22/10, đoàn giám sát của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với xã Lai Đồng và Sở Dân tộc và Tôn giáo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Dự buổi giám sát có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh Phú Thọ, sau sáp nhập có diện tích khoảng trên 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, gồm 33 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 25,2% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 91/148 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 43 xã khu vực III, 7 xã khu vực II và 41 xã khu vực I.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại buổi giám sát

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ, đến nay hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu đến năm 2025 theo Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi liên tục tăng cao, bình quân từ 7,5 - 8,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm từ 2 - 3%. Tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn ổn định, không xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Đồng bào các dân tộc thiểu số luôn đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Thắng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP trên địa bàn tỉnh

Đối với xã Lai Đồng, đây là địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã khu vực III gồm: Lai Đồng, Tân Sơn, Kiệt Sơn và Đồng Sơn. Xã có 94% dân số là người dân tộc thiểu số; có 31 khu dân cư, số khu dân cư đặc biệt khó khăn là 28/31. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của xã giảm trung bình trên 2%/năm; 100% số thôn, bản trong xã có đường ô tô đến trung tâm khu dân cư được giải nhựa hoặc bê tông hóa, cứng hóa; 100% số trường, lớp học, trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế; 98% số khu dân cư được phủ sóng internet băng rộng và di động 4G; 100% số khu dân cư có nhà văn hóa cộng đồng, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống hoạt động hiệu quả. Xã đã hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết và giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, chú trọng đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ.

Lãnh đạo xã Lai Đồng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP trên địa bàn xã

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn xã Lai Đồng nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung còn gặp khó khăn do phần lớn các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội thuộc diện khó khăn, đặc biệt khó khăn; việc bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống chính sách dân tộc có mặt chưa đồng bộ... Điều này dẫn đến một số chỉ tiêu về công tác dân tộc chưa đạt so với kế hoạch đề ra như: Thu nhập bình quân đầu người; việc giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ các thôn, bản ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn...

Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị, đề xuất của Sở Dân tộc và Tôn giáo, xã Lai Đồng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến, kiến nghị xác đáng của các đại biểu tại buổi làm việc; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ thời gian qua.

Đoản giám sát thăm Nhà văn hóa khu 7 Chiềng Nhỏ, xã Lai Đồng

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thu thập, tổng hợp, cập nhật, chia sẻ dữ liệu về đồng bào DTTS với các sở, ban, ngành liên quan. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra chuyên đề về thực hiện chính sách vùng đồng bào DTTS, đảm bảo các chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân tộc tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh cần khắc phục khó khăn, phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí cũng có những đề nghị cụ thể đối với xã Lai Đồng và các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi để nâng cao năng lực chuyên môn cho công chức, viên chức xã để đáp ứng tốt việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thực thi các chính sách phục vụ lợi ích của Nhân dân, thúc đẩy KT-XH vùng đồng bào DTTS, nâng cao đời sống Nhân dân. Đối với các kiến nghị, đề xuất, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Trước đó, đoàn giám sát đã đến thăm mô hình trồng chuối tiêu hồng ở xóm Sận, xóm Hòa và Nhà văn hóa khu 7 Chiềng Nhỏ, xã Lai Đồng.

Phương Thanh