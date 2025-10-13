Lấy ý kiến tham gia các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Sáng nay 13/10, Công an tỉnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, lấy ý kiến tham gia các dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định 11 dự án luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì soạn thảo là những dự án luật có ý nghĩa chính trị, pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc giúp lực lượng Công an Nhân dân chủ động trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về bảo đảm bảo an nin trật tự; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong quá trình xây dựng các dự án luật, Bộ Công an đã tích cực, chủ động tổ chức lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến các cơ quan ban ngành Trung ương, địa phương nhằm đánh giá kỹ lưỡng, phân tích, giải trình về sự cần thiết phải ban hành các dự án luật, pháp lệnh...

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị bày tỏ đồng tình về sự cần thiết, khách quan của việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến An ninh trật tự; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Đồng thời, góp ý về thực trạng, những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc, công tác phối hợp trong thi hành luật và những đề xuất, kiến nghị đối với từng dự thảo luật, pháp lệnh nhằm khắc phục hạn chế, bất cập hiện hành, để có cơ sở đánh giá toàn diện, làm cơ sở báo cáo Bộ Công an bổ sung, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (dự kiến từ 20/10 đến 12/12) sẽ xem xét, thông qua 45 dự thảo luật, nghị quyết và 13 nhóm nội dung quan trọng khác. Đồng chí khẳng định, các dự án luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì soạn thảo có vai trò đặc biệt quan trọng, phạm vi tác động sâu rộng, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, an ninh dữ liệu và trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức. Việc sửa đổi, bổ sung các luật này không chỉ hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh trật tự mà còn đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn sắp xếp, tinh gọn bộ máy ngành Công an và mô hình chính quyền địa phương, nhằm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu đối với các dự thảo luật. Đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, tham luận, báo cáo Bộ Công an tiếp thu, chỉnh lý; đồng thời, gửi Đoàn ĐBQH tỉnh để có cơ sở tham gia góp ý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh tại kỳ họp.

