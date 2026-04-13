Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 13/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Tụy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn trên cơ sở sáp nhập Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc cũ vào Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ.

Với mục tiêu “tập hợp – đoàn kết – tổ chức vững chắc – hoạt động nghĩa tình – hiệu quả”, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh hoàn thành xuất sắc chương trình hoạt động nhiệm kỳ vừa qua. Các cấp Hội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Công tác chăm lo hội viên, tri ân các gia đình chính sách, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai được quan tâm, nổi bật đã bàn giao đưa vào sử dụng 3 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo. Các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, giáo dục truyền thống tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Củng cố tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động thống nhất, hiệu quả sau sáp nhập; đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia; chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, nhất là các cựu chuyên gia, quân tình nguyện; nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Hội ngày càng phát triển bền vững; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tặng Kỷ niệm chương “Vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia” cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Lê Văn Tụy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Lê Văn Tụy đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức và từng bước phát triển hội viên. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Hội, tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhằm đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng chống phá tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đảm bảo an sinh xã hội cho hội viên.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Tạ Phú Thọ được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, các cá nhân tiêu biểu đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia” và biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Đức Anh