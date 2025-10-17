Chính trị
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Lạc Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 16/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Thủy long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Giao – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ. Tham dự Đại hội có 117 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Lạc Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Các đại biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Lạc Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Xã Lạc Thủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính, gồm các xã Yên Bồng, Khoan Dụ, Đồng Tâm và thị trấn Chi Nê. Những năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên xã không ngừng củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy hiệu quả vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt nhiều kết quả thiết thực.

Hai năm qua, MTTQ xã đã vận động Nhân dân đóng góp 1.254 ngày công lao động, ủng hộ tiền và vật liệu trị giá trên 120 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, đường liên thôn; Quỹ vì người nghèo huy động được 500 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, xây mới và sửa chữa 32 nhà đại đoàn kết và xóa 19 nhà tạm, nhà dột nát.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Xuân Giao biểu dương kết quả MTTQ xã Lạc Thủy đã đạt được. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và xã Lạc Thủy ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử 53 ủy viên Ủy ban MTTQ xã khóa I. Đồng chí Nguyễn Hữu Lâm được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lạc Thủy khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

