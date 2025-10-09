Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Tề Lỗ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong 2 ngày 8 - 9/10, Ủy ban MTTQ xã Tề Lỗ tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân. Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Đại hội.

Trong những năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên xã trước khi sáp nhập đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ trì và phối hợp triển khai 24 cuộc giám sát; tổ chức 28 cuộc tiếp xúc cử tri với 84 lượt ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, giải quyết kịp thời. Toàn xã duy trì hiệu quả 28 tổ hòa giải với 158 thành viên, tỷ lệ hòa giải thành công đạt 100%...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực tự cường trong các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ xã đã vận động được 96 triệu đồng, góp phần cùng các cấp, ngành hoàn thành kế hoạch đề ra. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã huy động Nhân dân xây dựng và duy trì 96 tuyến đường “sáng – xanh – sạch – đẹp” gần 29km, kinh phí hơn 320 triệu đồng. Triển khai Tháng cao điểm vì người nghèo và phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ xã vận động được hơn 560 triệu đồng, tiếp nhận 900 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo huyện Yên Lạc (cũ). Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 18 căn nhà đại đoàn kết; trao hơn 600 suất quà với số tiền gần 350 triệu đồng cho các hộ nghèo, người hoàn cảnh khó khăn...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tề Lỗ Lê Anh Tân và các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đề ra mục tiêu: 100% đảng viên, cán bộ MTTQ xã và các tổ chức thành viên được quán triệt, học tập, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác của Mặt trận. Hằng năm, tổ chức ít nhất 3 chương trình, nội dung giám sát; phản biện xã hội ít nhất 3 dự thảo văn bản; tổ chức ít nhất 2 cuộc góp ý xây dựng Đảng, cơ quan Nhà nước và chính quyền cùng cấp. Phấn đấu huy động trên 1 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong nhiệm kỳ qua của MTTQ xã Tề Lỗ. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị MTTQ xã tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Đại hội MTTQ các cấp. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, những vấn đề vướng mắc, phát sinh từ cơ sở để kịp thời đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, MTTQ xã Tề Lỗ cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 thành chương trình hành động, có lộ trình thực hiện cụ thể. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức MTTQ đảm bảo tinh gọn, trong đó sắp xếp các hội đặc thù trực thuộc MTTQ xã theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về địa bàn dân cư; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất, kỹ năng công tác, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ...

Ủy ban MTTQ xã Tề Lỗ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử 52 ủy viên Ủy ban MTTQ xã Tề Lỗ khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030; cử đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ I. Ông Nguyễn Văn Tuyến được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã khóa I.

Thúy Hường