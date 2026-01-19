Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) diễn ra từ ngày 19 - 25/1 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội XIV của Đảng gồm 61 đồng chí (4 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 57 đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định), do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đại diện cho ý chí và niềm tin của toàn Đảng bộ, tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia – nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sáng nay (19/1), Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên. Trong ngày, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó họp phiên trù bị tại hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tại phiên trù bị, Đại hội sẽ thông qua: Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử Đại hội XIV, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu... Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu Đại hội.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia rực rỡ cờ hoa, pano chào mừng Đại hội.

Cổng chào tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia được thiết kế trang trọng.

Đại hội XIV của Đảng có chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

Đường Đỗ Đức Dục (phường Từ Liêm) rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội.

Sau 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo; đồng thời đang hướng tới các mốc lớn là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Trong bối cảnh đó, Nhân dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV với những quyết sách chiến lược, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Đường Phạm Hùng (phường Từ Liêm) được trang trí rực rỡ.

Thông tin tại họp báo giới thiệu Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Đại hội lần này có nhiều điểm mới so với các Đại hội trước, từ xây dựng văn kiện, cách thể hiện, đến việc tổ chức triển khai thực hiện ngay trước thềm Đại hội. Điểm đổi mới quan trọng của Văn kiện Đại hội lần thứ XIV là việc tích hợp các báo cáo lớn gồm: Báo cáo chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng thành một báo cáo thống nhất, đi kèm chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm thực hiện.

Nội dung Văn kiện Đại hội XIV có nhiều điểm mới, được thể hiện toàn diện từ nội dung, cách tiếp cận đến phương thức tổ chức thực hiện. Trước hết là sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển, trong đó tập trung đột phá hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Văn kiện lần này bao quát đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường; nhấn mạnh mô hình phát triển dựa trên ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường, gắn phát triển với bảo vệ môi trường và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Văn kiện cũng xác định rõ yêu cầu giữ vững ổn định chính trị - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho phát triển; phát triển để ổn định và bứt phá; lấy nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cuối cùng.

Đặc biệt, Văn kiện nhấn mạnh xây dựng mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với những chuyển đổi lớn của thế giới, như: Chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, lần đầu tiên Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh việc kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với đẩy mạnh hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Công tác đối ngoại được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và sức mạnh thời đại, tạo thế và lực vững chắc cho phát triển đất nước.

Văn kiện cũng dành nội dung quan trọng cho phát triển nguồn nhân lực, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là cán bộ ở cơ sở xã, phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, Văn kiện nhấn mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bao gồm hạ tầng giao thông đa phương thức, hạ tầng năng lượng, hạ tầng công nghệ và các lĩnh vực mới, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Đinh Vũ