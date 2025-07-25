Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 25/7, Đảng bộ phường Xuân Hòa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Xuân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã, phường Ngọc Thanh, Xuân Hòa, Đồng Xuân, Cao Minh của thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Xuân Hòa đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm chính trị, khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ các nguồn lực, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; hạ tầng đô thị được đầu tư, diện mạo địa phương khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh giữ vững; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng.

Công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Xuân Hòa hướng tới mục tiêu bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Lấy người dân là trung tâm, chủ thể của quá trình phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững.

Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Phấn đấu xây dựng phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế của tỉnh phát triển ngành dịch vụ, du lịch sinh thái trở thành kinh tế mũi nhọn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, môi trường sống an toàn, thân thiện; là điểm đến hấp dẫn, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường bền vững.

Một số mục tiêu KTXH cụ thể trong nhiệm kỳ tới của phường là thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 10% đến 12%; số thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 đạt 1.350 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 10%. Đến năm 2030 phấn đấu toàn phường có 1.000 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 60.000 tỷ đồng.

Phấn đấu 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ phường đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. Chính quyền hằng năm đạt tiêu chí “Trong sạch, vững mạnh”; 100% tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đặc biệt, Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá sẽ triển khai trong nhiệm kỳ tới là: Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm cao. Chú trọng đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, tăng cường phối hợp, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Nhất là là các công trình giao thông trọng điểm có khả năng liên kết vùng, tác động nhanh, mạnh đến tăng trưởng kinh tế.

Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, tạo không gian phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại. Phát triển du lịch gắn với các lợi thế sẵn có của địa phương về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, rừng, ao, hồ... Phát triển dịch vụ gắn với các hoạt động du lịch, phục vụ khách du lịch và người dân bản địa.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ phường Xuân Hòa.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Phường Xuân Hòa mới sở hữu vị trí chiến lược quan trọng của cả tỉnh Phú Thọ và thủ đô Hà Nội; phong phú về tài nguyên sinh thái, văn hóa, lịch sử, hội tụ đầy đủ các điều kiện để có thể phát triển đột phá toàn diện, trở thành một điểm mới về cực tăng trưởng của tỉnh Phú Thọ.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, Phường Xuân Hòa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, các chỉ tiêu văn hóa xã hội cơ bản hoàn thành kế hoạch đạt ra, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ngày càng được nâng cao, vai trò của người đứng đầu được phát huy. Những thành quả mà đảng bộ và Nhân dân Phường Xuân Hòa đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu cầu đề ra trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu Đảng ủy, các cấp chính quyền và Nhân dân phường Xuân Hòa quán triệt thực hiện tốt 4 nội dung: Trước hết, cần đổi mới cả về nhận thức, tư duy và tầm nhìn. Đổi mới cả phương thức lãnh đạo, điều hành và quá trình triển khai thực hiện. Trong phương thức lãnh đạo phải đổi mới ngay từ lúc mới bắt đầu có chủ trương, định hướng theo phương châm nhanh học, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá. Đặc biệt là phải đổi mới vai trò gương mẫu tiên phong của người lãnh đạo.

Suy nghĩ, tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cần phải rộng, phải lớn, phải sâu, nhưng hành động thì phải cụ thể, chắc chắn, rõ ràng và phải có sản phẩm theo hướng kiến tạo, phục vụ nhân dân, với đích đến là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thứ hai, cần có sự đoàn kết, đoàn kết ngay trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã vì sự phát triển chung của phường Xuân Hòa mới để thống nhất, đoàn kết, cùng phát triển.

Thứ ba là sự sáng tạo, linh hoạt. Trước hết, sáng tạo, linh hoạt để khai thác được lợi thế về văn hóa, lịch sử, con người, lợi thế về dịch vụ du lịch gắn với hệ tài nguyên sinh thái. Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, đất đai, đô thị, tháo gỡ khó khăn, phát huy thế mạnh của địa phương. Tập trung đổi mới, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ để tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Thứ tư là cần tăng tốc để phát triển với vị thế mới là một trong những cực tăng trưởng kinh tế xã hội quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau Đại hội cần khẩn trương cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch với lộ trình rõ ràng, tổ chức phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân một cách khoa học và hiệu quả. Phải bắt tay ngay vào việc, khơi dậy không khí thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của một kỳ. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo để lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng, phát triển trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 28 đồng chí.

Quang Nam