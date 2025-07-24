Đại hội Đảng bộ xã An Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

{title}
{publish}
{head}
Sáng 24/7, Đảng bộ xã An Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành và 169 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.200 đảng viên toàn Đảng bộ.
Đồng chí Võ Ngọc Kiên tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Xã An Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: An Bình, Thống Nhất và Hưng Thi. Hiện Đảng bộ xã có 1.264 đảng viên, sinh hoạt tại 53 tổ chức cơ sở Đảng.
Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã An Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hoàn thành 14/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 9,19 %; độ che phủ rừng đạt 54,7%; thu hút 13 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 409 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng được chú trọng; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ trẻ em tiêm chủng, người dân tham gia BHYT đều đạt cao; sự nghiệp giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giai đoạn 2025 - 2030 với 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, trong đó tập trung vào hoàn thiện các tiêu chí đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Kiên ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ và Nhân dân xã An Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy sau sáp nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng phát triển đảng viên ở khu dân cư mới; phát huy tiềm năng phát triển các ngành nghề, dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao; xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP; thu hút đầu tư; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên. Quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo chính sách người có công, hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, thân thiện, phục vụ Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Bình nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí ra mắt Đại hội.
Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.
Hồng Duyên
baophutho.vn Tổ 9, phường Thống Nhất - nơi người dân vẫn quen gọi là bản Dao, có hơn 190 hộ thì 100% là đồng bào dân tộc Dao. Một cộng đồng nhỏ, từng là khu...
baophutho.vn Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên thông qua cấp thẻ đảng viên điện tử là bước đi...
baophutho.vn Một làn gió mới đang thổi trên khắp các thung lũng, sườn đồi của vùng đất Tứ Mường lịch sử (Bi, Vang, Thàng, Động). Sau thành công của Đại hội...
baophutho.vn Ngày 7/8, phường Thanh Miếu đã tổ chức giao ban công tác Đảng, chính quyền với các khu dân cư.
baophutho.vn Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Lạc Thủy được thành lập...
baophutho.vn Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, đồng chí Cao Thị Toàn Thắng...
baophutho.vn Đảng bộ xã Hiền Quan được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã: Bắc Sơn, Hiền Quan và Thanh Uyên (huyện Tam Nông, tỉnh Phú...
baophutho.vn Ngày 24/7, Đảng bộ xã Phú Mỹ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ...
baophutho.vn “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân,...
baophutho.vn Ngày 24/7, Đảng bộ phường Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Bùi Văn...
baophutho.vn Ngày 24/7, Đảng bộ xã Văn Lang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó...
baophutho.vn Sáng 24/7, Đảng bộ phường Phúc Yên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy...