Đại hội Đảng bộ xã An Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 24/7, Đảng bộ xã An Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành và 169 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.200 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã An Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: An Bình, Thống Nhất và Hưng Thi. Hiện Đảng bộ xã có 1.264 đảng viên, sinh hoạt tại 53 tổ chức cơ sở Đảng.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã An Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hoàn thành 14/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 9,19 %; độ che phủ rừng đạt 54,7%; thu hút 13 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 409 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng được chú trọng; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ trẻ em tiêm chủng, người dân tham gia BHYT đều đạt cao; sự nghiệp giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giai đoạn 2025 - 2030 với 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, trong đó tập trung vào hoàn thiện các tiêu chí đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Kiên ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ và Nhân dân xã An Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy sau sáp nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng phát triển đảng viên ở khu dân cư mới; phát huy tiềm năng phát triển các ngành nghề, dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao; xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP; thu hút đầu tư; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên. Quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo chính sách người có công, hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, thân thiện, phục vụ Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Bình nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Hồng Duyên