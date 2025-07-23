Đại hội Đảng bộ xã Đào Xá lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/7, Đảng bộ xã Đào Xá tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, các xã lân cận và 169 đại biểu đại diện cho 1.470 đảng viên sinh hoạt tại 66 tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã Đào Xá.

Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình an ninh - chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế của xã luôn giữ được đà tăng trưởng; kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, Đảng bộ đã thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thông suốt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Đào Xá đã đề ra 16 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Trong đó, tập trung thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công; tập trung xây dựng và vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công hiệu quả.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng kết nối giao thông, thủy lợi và hạ tầng phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 10%, đến năm 2030 đạt 45,09 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đào Xá khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh: Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử Cách mạng và tiềm năng phát triển KT-XH, Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả, cải cách mạnh mẽ nền hành chính, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số. Cùng với đó, chú trọng kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng, gắn với du lịch nông thôn.

Tập trung phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí tin tưởng Đảng bộ và Nhân dân xã Đào Xá sẽ phát huy tốt những kết quả đạt được, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ I đã đề ra.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đào Xá khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, gồm 25 đồng chí.

Thùy Trang