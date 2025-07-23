Đại hội Đảng bộ xã Hy Cương lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/7, Đảng bộ xã Hy Cương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hoá, lịch sử vùng Đất Tổ, từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng xã Hy Cương phát triển bền vững”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 136 đại biểu chính thức đại diện cho 1.150 đảng viên của 40 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hy Cương đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, 17/17 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đến nay, kinh tế của xã tiếp tục phát triển; hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư; diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì và phát huy; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.

Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 2.740 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 162 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,47%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 97%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý Nhà nước được chú trọng, tăng cường, đảm bảo dân chủ, công khai.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hy Cương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá: Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nông nghiệp cận đô thị gắn với du lịch tâm linh, du lịch về cội nguồn, du lịch trải nghiệm. Đồng thời, tiếp tục bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc thời đại Hùng Vương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm với tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 80 tỷ đồng đến năm 2030. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân 8%/năm với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030 đạt trên 600 tỷ đồng... Trong đó, xã cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, đồng lòng, chủ động, trách nhiệm, sự nỗ lực của hệ thống chính trị và Nhân dân xã Hy Cương trong suốt quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cũng như trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hy Cương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, thống nhất, nêu cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phải là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; Thường trực Đảng ủy là hạt nhân lãnh đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy - người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, là “ngọn cờ tiên phong” dẫn dắt toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp, gần dân, sát dân để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, phải tập trung phát huy lợi thế vùng Đất Tổ, huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế; lấy phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị đem lại hiệu quả kinh tế cao, nông nghiệp cận đô thị gắn với du lịch tâm linh, du lịch về cội nguồn, du lịch trải nghiệm; phát triển dịch vụ - thương mại để tạo đột phá; chú trọng bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tư nhân phát triển đúng định hướng với môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thông thoáng; quan tâm phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới và khuyến khích, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực và sớm có lộ trình đưa toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị xã lên môi trường số, bảo đảm liên thông, đồng bộ; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhất là chất lượng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của người dân. Ngoài ra, cần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác nắm tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở, giữ vững lòng tin của toàn thể Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hy Cương khoá mới

Đại hội đã công bố các Quyết định của BTV Tỉnh uỷ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã. Đồng chí Tạ Ngọc Yến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hy Cương nhiệm kỳ 2025-2030.

