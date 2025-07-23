Đại hội Đảng bộ xã Yên Lạc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/7, Đảng bộ xã Yên Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Khải - Vụ phó Vụ địa bàn II, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí TUV: Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thúy Vân - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Dự đại hội có 200 đại biểu đại diện cho gần 1.700 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng bộ xã Yên Lạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ thị trấn Yên Lạc và các xã Bình Định, Đồng Cương. Đảng bộ có 52 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.651 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã đoàn kết, thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội. Đảng bộ xã kết nạp được 161 đảng viên; có trên 91% số chi, đảng bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chức mừng Đại hội

Kinh tế tiếp tục có bước phát triển vững chắc, tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực đóng góp chính vào tăng trưởng của xã. Hoạt động các cụm công nghiệp, làng nghề được duy trì, phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai sâu rộng, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,02% vào năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, thị trấn trước đây đạt được đã kết thành kết quả của xã Yên Lạc hôm nay.

Để phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục hạn chế và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới cần tập trung nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có khả năng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bố trí, sắp xếp, đưa vào sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tránh lãng phí các trụ sở, trang thiết bị của cơ quan nhà nước sau sáp nhập. Ban Chấp hành Đảng bộ cần làm tốt công tác tư tưởng đi đôi với sự đồng thuận cao, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để góp phần phát triển địa phương. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường các làng nghề.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy thương mại, dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làm mũi nhọn. Phát huy lợi thế địa phương, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống và các loại hình dịch vụ chất lượng cao. Đẩy mạnh chương trình OCOP, phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị sản xuất.

Quan tâm phát triển văn hóa tương xứng với tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Chú trọng và phát huy thành tích trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư, tạo điều kiện để phát triển kinh tế các hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lạc ra mắt Đại hội

Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với cải cách hành chính trong Đảng. Coi đây là nhiệm vụ then chốt thường xuyên. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện các quy định nêu gương và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên gắn với việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lạc có 27 đồng chí. Đồng chí Lại Hữu Tuyển được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Lạc nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Nga