Đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 29-30/9. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, vì vậy công tác bảo đảm điện lưới được ngành điện chú trọng với yêu cầu cao nhất. Công ty Điện lực Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện ổn định, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho địa điểm diễn ra các hoạt động của Đại hội.

Đội quản lý Điện khu vực Việt Trì kiểm tra hệ thống điện đảm bảo cấp điện an toàn

Đồng chí Phạm Văn Chúc - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: “Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tuyên truyền đến từng cán bộ, nhân viên về trách nhiệm đảm bảo cấp điện phục vụ Đại hội, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công nhân viên để triển khai thực hiện nội dung trong kế hoạch, phương án cấp điện. Đồng thời tuyên truyền Nhân dân sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ, nhất là nơi dùng chung trạm biếp áp khu vực diễn ra các sự kiện phục vụ Đại hội. Công ty đã xây dựng phương án tổng thể kết hợp tất cả các đơn vị, huy động mọi nguồn lực hiện có của Công ty để cấp điện an toàn, ổn định. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong đảm bảo an toàn điện, như giám sát, điều khiển các thiết bị điện trên lưới để có phương án cấp điện tối ưu nhất”.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cấp điện cho các địa điểm tổ chức các hoạt động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Đội quản lý Điện khu vực Việt Trì đã thực hiện kiểm tra, rà soát lưới điện và khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện; lập phương án trung tâm và kỹ thuật; bố trí đủ nhân lực vận hành an toàn hành lang tuyến, lưới, đường dây tải điện. Đã kiểm tra việc cân pha, san tải để đảm bảo an toàn hệ thống điện. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên kiểm tra an toàn các nguồn điện cấp cho trạm biến áp tại các địa điểm diễn ra đại hội, các hoạt động của đại hội.

Bên cạnh đó đơn vị cũng phối hợp với lực lượng PCCC (Công an tỉnh) tỉnh kiểm tra toàn bộ hệ thống điện nội bộ để xử lý các hiện tượng bất thường có nguy cơ gây sự cố, kiểm tra thông số kỹ thuật của máy phát dự phòng đảm bảo chế độ sẵn sàng cấp điện. Đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các lỗi phát sinh, củng cố thiết bị điện, lưới điện thuộc địa bàn quản lý để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, đặc biệt là các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho địa điểm diễn ra Đại hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân nâng cao trách nhiệm, tinh thần, bố trí nhân lực ứng trực trong các ngày diễn ra Đại hội, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đội quản lý Điện khu vực Việt Trì đã phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi biện pháp sử dụng điện an toàn, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Trong thời gian diễn ra Đại hội đảm bảo bố trí nhân lực trực vận hành, thao tác, xử lý sự cố liên tục. Đội quản lý Điện khu vực Việt Trì đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời những sự cố xảy ra. Trong đó tập trung vào các địa điểm: Trạm biến áp: 1500kVA - 22/0,4kV Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ; Trạm cắt Quảng trường Hùng Vương; Tủ RMU số 5 Trần Phú lộ 474 trạm cắt Quảng trường Hùng Vương; Tại RCL485/30/8 Sông Hồng 1 lộ 485E4.1.

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cấp điện an toàn tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Công ty Điện lực Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng phương án cấp điện chung, đảm bảo công tác an ninh mạng và an toàn thông tin cho hệ thống mạng OT, đảm bảo hệ thống SCADA vận hành ổn định, tin cậy; đảm bảo hệ thống máy tính, cáp quang, mạng viễn thông đảm bảo hệ thống thông tin, viễn thông luôn hoạt động ổn định; kịp thời khắc phục khi có những sự cố bất khả kháng về hệ thống máy tính, mạng công nghệ thông tin và viễn thông xảy ra... Các đơn vị theo kế hoạch chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển và bố trí máy phát điện dự phòng để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát điện dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại khi xảy ra sự cố.

Tin tưởng rằng với các phương án cụ thể, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, lãnh đạo, công nhân Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025– 2030.

Thu Hà - Hồng Nhung