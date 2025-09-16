Đảm bảo học sinh, sinh viên được tiếp cận chính sách ưu việt bảo hiểm y tế

Bước vào năm học 2025 – 2026, học sinh, sinh viên (HS,SV) trên cả nước nói chung và toàn tỉnh nói riêng đón nhận một tin vui lớn: Nhà nước quyết định nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhóm đối tượng này từ 30% lên 50%. Đây không chỉ là sự điều chỉnh mang tính tài chính, mà còn là bước tiến thể hiện rõ ràng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe, quyền lợi và sự phát triển bền vững của thế hệ trẻ.

Phụ huynh học sinh quan tâm đến chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Châu, xã Mai Hạ.

Giảm chi phí, tăng cơ hội tiếp cận chăm sóc sức khỏe

Theo hướng dẫn mới từ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH), kể từ ngày 1/7/2025, mỗi học sinh, sinh viên chỉ cần đóng 631.800 đồng/người/năm, thay vì mức 884.520 đồng như năm học trước. Mức đóng này tương đương 50% của tổng chi phí BHYT theo quy định (4,5% mức lương cơ sở), trong đó Nhà nước hỗ trợ một nửa.

Với mức lương cơ sở năm 2025 là 2.340.000 đồng/tháng, tổng phí BHYT năm là 1.263.600 đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chi trả 631.800 đồng, phần còn lại do người học hoặc phụ huynh đóng. Đây là một khoản hỗ trợ thiết thực, giúp nhiều gia đình – nhất là những hộ có nhiều con đi học – giảm đáng kể chi phí đầu năm học.

Giáo viên và Cán bộ BHXH cơ sở Mai Châu cùng học sinh Trường Tiểu học và trung học cơ sở Chiềng Châu tại gian hàng chính sách BHYT học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới 2025 - 2026.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh, phường Nông Trang, phụ huynh có ba con đang học phổ thông chia sẻ: “Năm ngoái, riêng tiền bảo hiểm của ba cháu cũng gần 3 triệu đồng. Nghe tin năm nay được hỗ trợ tới 50%, tôi thực sự rất mừng. Vừa tiết kiệm được chi phí, vừa yên tâm hơn khi các con có thẻ BHYT để được chăm sóc y tế nếu cần.”

Việc đóng BHYT năm học 2025 – 2026 được tổ chức ngay tại các cơ sở giáo dục, với hình thức linh hoạt: Đóng theo 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, giúp phụ huynh dễ sắp xếp tài chính. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền chính sách mới đến từng phụ huynh bằng nhiều phương pháp: Thông báo trực tiếp, phát tờ rơi, tổ chức hội nghị đầu năm học...

Tại Trường THCS Sông Lô, xã Tam Sơn, gian hàng tư vấn chính sách BHYT học sinh đã được tổ chức ngay trong tuần đầu năm học. Cán bộ BHXH đã trực tiếp tư vấn, giới thiệu những điểm mới trong chính sách, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số, giúp phụ huynh và học sinh tra cứu, quản lý thông tin BHYT, thay thế thẻ giấy khi đi khám, chữa bệnh. Ngoài ra, những học sinh năm cuối cũng được khuyến khích đóng đủ đến hết ngày 31/12 của năm học, để đảm bảo quyền lợi BHYT liên tục – điều kiện quan trọng để được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định như khám, chữa bệnh đúng tuyến, miễn giảm viện phí sau 5 năm tham gia liên tục...

Tư vấn, tuyên truyền BHYT học sinh đối với phụ huynh học sinh tại Trường THCS Sông Lô.

Phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh dự kiến toàn tỉnh sẽ có gần 1 triệu HS,SV tham gia BHYT học đường trong năm học mới này. BHXH tỉnh phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn liên ngành để triển khai BHYT trong năm học mới. Trách nhiệm cũng được phân công rõ ràng giữa nhà trường, cơ quan BHXH và chính quyền địa phương, nhằm bảo đảm mỗi HS,SV đều được tiếp cận chính sách một cách đầy đủ, kịp thời.

Tại Trường TH&THCS Chiềng Châu, xã Mai Hạ, cô giáo Đỗ Thị Thắng - Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Nhà trường có 475 học sinh, trong đó 95% học sinh là người dân tộc Thái. Học sinh và phụ huynh được tư vấn kỹ càng về quyền lợi khám, chữa bệnh khi có thẻ BHYT, lợi ích khi tham gia đủ 5 năm liên tục, cũng như các thủ tục đăng ký, sử dụng thẻ. Ngoài ra, ứng dụng VssID được hướng dẫn cài đặt tại chỗ, giúp mọi người dễ dàng quản lý quá trình tham gia, tra cứu lịch sử khám bệnh, theo dõi trạng thái thẻ...

Ông Trần Xuân Kiều – Phó Giám đốc BHXH cơ sở Mai Châu khẳng định: “Với chính sách hỗ trợ 50% từ ngân sách, chúng tôi kỳ vọng đạt 100% học sinh có thẻ BHYT trong năm học này. Đây là cam kết cho việc chăm sóc toàn diện sức khỏe thế hệ tương lai”.

Tại Trường Tiểu học Hưng Long, xã Yên Lập, cô giáo Hoàng Thị Hương Giang – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đã tích cực thông tin tới phụ huynh về chính sách mới. Những học sinh thuộc diện chính sách như hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số... được cấp thẻ BHYT miễn phí theo đúng quy định, đảm bảo không học sinh nào bị bỏ lại phía sau vì lý do tài chính. Chính sách mới là tin vui đặc biệt với học sinh vùng khó”. Song song với hỗ trợ tài chính, ngành BHXH và ngành Giáo dục đang phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kết nối dữ liệu. Thủ tục tham gia BHYT ngày càng đơn giản, thuận tiện. Nhiều trường cũng đưa nội dung về BHYT vào sinh hoạt đầu năm, các chương trình Đoàn – Hội để tăng hiểu biết, ý thức trách nhiệm của học sinh đối với chính sách bảo hiểm.

Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Hưng Long, xã Yên Lập phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT.

Chính sách BHYT mới dành cho HS,SV từ năm học 2025 – 2026 không chỉ góp phần giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình, mà còn bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe liên tục, kịp thời cho thế hệ trẻ. Với sự vào cuộc đồng bộ từ ngành Giáo dục, BHXH, chính quyền địa phương và phụ huynh, cùng với sự thay đổi trong cách tiếp cận và tuyên truyền chính sách, mục tiêu 100% HS,SV tham gia BHYT trong năm học mới là hoàn toàn khả thi.

Chính sách BHYT mới là minh chứng rõ nét cho chủ trương xây dựng một nền giáo dục toàn diện, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần của người học luôn được bảo vệ và chăm lo đúng mức – để các em không chỉ học tốt mà còn sống khỏe, sống vui, và phát triển toàn diện trong tương lai.

