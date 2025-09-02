Đảm bảo người dân đón Tết Độc lập thực sự vui tươi và trọn vẹn

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trở thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 đã và đang dốc toàn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ vững an ninh, an toàn, đảm bảo người dân đón ngày Tết Độc lập thực sự vui tươi và trọn vẹn.

Ban Chỉ huy PTKV4 – Vĩnh Yên đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ vững an ninh, an toàn, đảm bảo người dân đón ngày Tết Độc lập thực sự vui tươi và trọn vẹn

Siết chặt kỷ luật, chủ động mọi tình huống

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 (PTKV4) đã quán triệt nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. 50% quân số luôn thường trực tại cơ quan, sẵn sàng chiến đấu 24/24. Các phương án, tình huống tác chiến được luyện tập theo phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả”, đảm bảo khả năng chi viện cho các mục tiêu trọng điểm khi cần.

Thượng tá Đàm Xuân Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV4 – Vĩnh Yên, chia sẻ: “Chúng tôi đã quán triệt đầy đủ các văn bản, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của các cấp và xây dựng kế hoạch cụ thể cho Ban Chỉ huy PTKV4. Trước tiên, đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực, chỉ huy trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác, đảm bảo an toàn 24/24 giờ. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống xảy ra. Mọi phương án, từ phòng cháy chữa cháy đến cứu hộ, cứu nạn, đều được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo an toàn cho dịp lễ Quốc khánh 2/9”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trên địa bàn đóng quân

Thượng tá Kim Trọng Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV4 – Vĩnh Yên, nhấn mạnh: “Đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp như tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở 36 xã, phường, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị. Chúng tôi tổ chức canh gác bảo vệ doanh trại, kho tàng, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh”.

Đặc biệt, Thượng tá Kim Trọng Hiếu khẳng định luôn đề cao cảnh giác trước các thế lực thù địch, phần tử phản động lợi dụng tuyên truyền, kích động gây rối và làm mất ổn định an ninh chính trị. Trong những ngày cao điểm này, các tổ công tác được bố trí chốt chặn tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm. Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với công an, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống đột xuất.

Nâng cao năng lực tác chiến, hiện đại hóa lực lượng

Một tin vui là Ban Chỉ huy PTKV4 – Vĩnh Yên vừa được trang bị 72 xe Honda Wave Alpha, giúp tăng cường khả năng cơ động, nắm chắc tình hình địa phương, nâng cao hiệu quả công tác. Đây là một bước đi quan trọng trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang cơ sở.

Việc bảo đảm phương tiện xe máy cho các Ban Chỉ huy quân sự xã, phường nhằm kịp thời cơ động làm nhiệm vụ tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia xử lý các tình huống đột xuất

Trung tá Lương Tuấn Long, Phó Chủ nhiệm Phòng Hậu cần kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Việc bảo đảm phương tiện xe máy cho các Ban Chỉ huy quân sự xã, phường nhằm kịp thời cơ động làm nhiệm vụ tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia xử lý các tình huống đột xuất. Đồng thời, nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành trong việc triển khai mệnh lệnh, kế hoạch, huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ công tác phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ với công an và các ban, ngành tại cơ sở”.

Lực lượng dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Yên tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn

Việc trang bị xe máy cũng thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, góp phần động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, tạo hình ảnh chính quy, hiện đại, gần dân của lực lượng vũ trang.

An toàn cho đêm pháo hoa, thắp sáng niềm tự hào

Trong không khí chào đón Quốc khánh, phường Vĩnh Phúc sẽ là một trong ba điểm bắn pháo hoa tại Phú Thọ. Theo Kế hoạch số 3371-KH/UBND của UBND tỉnh, pháo hoa sẽ được bắn tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào lúc 21 giờ ngày 2/9. Màn pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao và tầm thấp, sẽ thắp sáng bầu trời trong 15 phút.

Thượng tá Kim Trọng Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV4 – Vĩnh Yên kiểm tra công tác chuẩn bị, lắp đặt giàn pháo hoa

Ngày 1/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên và Đại đội trinh sát cơ giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương lắp đặt giàn pháo hoa. Với sự tập trung cao độ, họ tỉ mỉ từng khâu, từ vận chuyển, lắp đặt giàn pháo hoa đến công tác bảo đảm an toàn.

Hạ sĩ Vũ Việt Hòa, Đại đội trinh sát cơ giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, chia sẻ với niềm vinh dự: “Được tham gia vào công tác lắp đặt pháo hoa cho ngày 2/9 là một vinh dự và tự hào đối với cá nhân tôi. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là một cách để tôi đóng góp vào việc tạo nên không khí trang trọng, thiêng liêng, mang lại niềm vui cho nhân dân trong dịp lễ trọng đại của đất nước”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên và Đại đội trinh sát cơ giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương lắp đặt giàn pháo hoa chuẩn bị chào mừng quốc Khánh 2/9

Thượng tá Nguyễn Thành Đô, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV4 – Vĩnh Yên, khẳng định: “Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đơn vị đã huy động lực lượng vận chuyển, lắp đặt pháo hoa đến địa điểm bắn an toàn, cử lực lượng canh gác, tuần tra tại khu vực. Đồng thời, chúng tôi huy động thuyền, xuồng và các vật chất phòng cháy chữa cháy, luyện tập các phương án để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân đến xem pháo hoa”.

Với sự chuẩn bị chu đáo và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, Ban Chỉ huy PTKV4 – Vĩnh Yên nói riêng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ nói chung đã thể hiện quyết tâm cao độ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để nhân dân đón Tết Độc lập trong không khí vui tươi, phấn khởi và tràn đầy niềm tự hào.

Ngọc Thắng