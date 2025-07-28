Đảm bảo tiến độ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/7/2025. Tại tỉnh Phú Thọ, cuộc tổng điều tra đang được khẩn trương triển khai để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng thông tin điều tra.

Điều tra viên thu thập thông tin về hộ tham gia hoạt động nông, lâm, thủy sản tại xã Đan Thượng.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê có quy mô lớn nhất, được tổ chức theo chu kỳ 10 năm/lần, nhằm thu thập thông tin toàn diện về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thực trạng phát triển nông thôn.

Do cuộc Tổng điều tra diễn ra trùng với thời điểm chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu đi vào hoạt động nên công tác triển khai trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn nhất định như: Lực lượng tham gia giám sát và triển khai tại cấp xã có sự thay đổi giữa khâu chuẩn bị và triển khai thực tế; đặc thù địa bàn sau sáp nhập rộng, nhiều địa bàn dân cư sống không tập trung, việc đi lại, thu thập thông tin của điều tra viên gặp khó khăn. Bên cạnh đó, một số địa bàn ở vùng cao, vùng sâu, sóng điện thoại và dùng mạng 3G, 4G không ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra...

Điều tra viên thu thập thông tin về hộ tham gia hoạt động nông, lâm, thủy sản tại xã Chí Đám.

Trước những khó khăn đặt ra, tỉnh đã kịp thời, chủ động công tác chuẩn bị, đảm bảo các bước tiếp theo diễn ra hiệu quả. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp xã được kiện toàn sau sáp nhập, những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ điều tra.

Trên địa bàn tỉnh, cuộc tổng điều tra được triển khai tại 5.011 địa bàn điều tra hộ với tổng số hộ điều tra là trên 701.300 hộ. Trong đó, điều tra toàn bộ gần 696.700 hộ; điều tra mẫu nông, lâm, thủy sản hơn 3.100 hộ; điều tra trên 1.100 trang trại. Tính đến hết ngày 15/7, toàn tỉnh điều tra phiếu hộ toàn bộ đạt tỷ lệ trên 51%. Riêng điều tra trang trại tiến độ còn chậm, đạt khoảng 17% kế hoạch do địa bàn rộng, trang trại phân tán.

Đối với khối doanh nghiệp, HTX, toàn tỉnh có trên 700 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đến nay, đã hoàn thành thu thập toàn bộ thông tin từ các đơn vị này. Công tác điều tra phiếu với UBND cấp xã hoàn thành 100%.

Đồng chí Đinh Khắc Luyện, Phó Trưởng phòng Thống kê nông nghiệp và Xã hội (Thống kê tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn như sử dụng các phiếu điều tra điện tử (trừ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng) và quản lý dữ liệu trực tuyến nhằm kiểm soát tiến độ, chất lượng điều tra trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn.

Cán bộ Thống kê tỉnh Phú Thọ kiểm tra, cập nhật dữ liệu tổng điều tra trên hệ thống.

Công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm để người dân hiểu rõ ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin thống kê chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn. Sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của người dân và các đơn vị góp phần quan trọng vào kết quả bước đầu của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh”.

Qua quá trình tuyên truyền sâu rộng, nhận thức của người dân, doanh nghiệp, HTX về vai trò, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra được nâng cao. Anh Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc HTX Dịch vụ sản xuất sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã (xã Phùng Nguyên) cho biết:

“Sau khi tìm hiểu và được hướng dẫn cụ thể, tôi nhận thức được rằng thông tin thu nhập của cuộc tổng điều tra sẽ là cơ sở để tỉnh, Trung ương ban hành chính sách, định hướng về nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thực tế. Những chính sách đó sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, HTX kê khai đầy đủ, chính xác thông tin, góp phần vào thành công chung của cuộc tổng điều tra”.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh sẽ tiếp tục triển khai theo đúng phương án đề ra, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nguyễn Huế